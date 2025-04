Brasileira está entre os mortos por atropelamento no Canadá

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A brasileira Kira Salim (Clara Ganapol Salim), musicista de 34 anos, morreu no acidente em que um homem de 30 anos atropelou um grupo de pessoas em um festival de rua filipino, em Vancouver (no Canadá) e matou 11 pessoas, de acordo com o Itamaraty. De identidade de gênero não-binária, Kira vivia no Canadá com o marido há quase três anos.

Nascida no Rio de Janeiro, Kira era graduada em Licenciatura em Música pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), em 2014. De acordo com a família da vítima, o marido de Kira não estava presente no momento do incidente e aguarda o contato das autoridades locais para dar celeridade ao processo de sepultamento.

Atualmente, a vítima trabalhava em uma escola na cidade de New Westminster, a cerca de 30 quilômetros do centro Vancouver. De acordo com a polícia de Vancouver, a identificação das vítimas acontece de forma lenta, mas que deve se normalizar nas próximas horas.

No Brasil, Kira organizou e cantou no bloco Marcha Nerd, que reúne pelas ruas do Rio de Janeiro diversas pessoas fantasiadas de personagens de animes, desenhos animados, videogames, filmes e histórias em quadrinhos, ao som de aberturas e trilhas de séries, filmes e animes das décadas de 80 e 90.

Ao todo, foram 11 mortos e 20 feridas. O atropelamento em massa aconteceu quando um motorista jogou seu carro contra a multidão que participava do Festival Lapu Lapu Day Block Party. A polícia canadense descartou a possibilidade de um ataque terrorista, mas as investigações seguem em andamento.

Segundo relatos, o veículo, de cor preta, trafegava de maneira errática antes de invadir a área lotada. O suspeito, um homem de 30 anos, foi preso no local. Segundo relatado na imprensa local, durante a abordagem policial, o agressor pediu desculpas às testemunhas e implorou para que não filmassem seu rosto com celulares. O jornal Vancouver Sun disse que há indícios de que o homem estaria em surto relacionado a problemas de saúde mental.