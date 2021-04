Caminhão atropela cinco pessoas e mata duas no Sul de MG; motorista fugiu

De acordo com informações do corpo de bombeiros, a guarnição resgatou o rapaz que estava em estado grave e foi imobilizado pela equipe do SAMU que esteve no local. Outras duas vítimas, duas jovens de 18 e 19 anos, tiveram apenas ferimentos leves. Ambas foram socorridas e conduzidas pela Unidade de Resgate (UR) até o Pronto Socorro do Hospital das Clínicas de Itajuba, ficando aos cuidados da equipe médica de plantão.

A equipe da ambulância do Samu (USB) ficou responsável pelo atendimento às vítimas fatais. Eles realizaram o contato com a regulação médica do Serviço, confirmando a constatação das duas mortes.

Os bombeiros não informaram se o grupo de jovens transitava no meio da pista e se o local era apropriado para o tráfego de pedestres. Também não foi relatado se o trecho tinha iluminação pública e boa visibilidade.

Em princípio, o veículo teria surpreendido as vítimas pelas costas. Não há informações se estava em alta velocidade e com os faróis acesos. Testemunhas não souberam dizer se o veículo acionou buzina antes do choque.