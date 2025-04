Barça com moral nas alturas e Inter em crise sonham com final da Champions

Campeão da Copa do Rei após vencer o Real Madrid numa final épica, o Barcelona chega com o moral nas alturas para o jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões nesta quarta-feira (30) às 16h em Montjuic, contra uma Inter de Milão em crise.

As duas equipes estão mostrando sinais de cansaço nesta fase da temporada e têm ausências significativas que podem prejudicar suas atuações. Ainda assim, seus estilos baseados no jogo coletivo antecipam uma batalha difícil.

Ambição e total autoconfiança, assim como uma conexão entre o elenco e os torcedores, são os pilares fundamentais da equipe do Barcelona antes do confronto contra o time italiano, apesar das ausências do polonês Robert Lewandowski e de Alejandro Balde, ambos devido a lesões.

Após a vitória nos últimos instantes na decisão da Copa do Rei no sábado, os jogadores comandados por Flick querem continuar sonhando com a tríplice coroa. Para isso, eles rapidamente se concentraram no próximo desafio.

Logo após a final, Ferran Torres deixou bem claro as suas intenções no gramado do estádio Cartuja, em Sevilha.

"Era um bom momento para dar alegria a esses torcedores e a nós mesmos. Agora é hora de aproveitar, mas sem exageros, porque as semifinais da Liga dos Campeões estão chegando."

- Sem plano B -

O Barcelona retorna a uma semifinal da Liga dos Campeões seis anos depois e a todo vapor, ciente de que a glória europeia está logo ali. Essa também é a razão da seriedade de Flick, que pediu a seus jogadores que não ficassem acordados até tarde nas comemorações do título da Copa do Rei.

Entre outros motivos, isso se deve à condição física dos jogadores, já que alguns se sentem esgotados nesta reta final de temporada devido ao esforço, e isso pode ser percebido em alguns momentos em que diminuem a alta pressão que a equipe costumava apresentar no início da temporada.

O ex-jogador do Real Madrid Rafa Alkorta, agora comentarista, afirmou que a final da Copa do Rei expôs seu ponto fraco. "Quando o Barcelona perde a energia para roubar a bola, continua se arriscando. E, para mim, esse é o único ponto em que os outros times podem se apoiar para vencer um duelo contra eles. O time não tem um plano B. Eu não roubo mais a bola na frente porque não tenho energia, mas continuo correndo riscos atrás", analisou o ex-jogador em uma emissora de rádio.

Os 'blaugranas', que atacam para defender, tentarão se aproveitar da má fase da equipe lombarda. O time de Simone Inzaghi não está jogando em seu melhor nível depois de uma semana difícil, o que pode acabar com suas esperanças de ganhar títulos.

- Lautaro, a esperança de gol -

Na última quarta-feira, a Inter foi eliminada nas semifinais da Copa da Itália pelo Milan (ao perder por 3 a 0) e, no domingo, deixou escapar a liderança da Serie A, após ser derrotada em casa por 1 a 0 pela Roma.

Esses resultados, somados à derrota na partida anterior contra o Bologna (1-0), acabaram com as sonhos de vencer o torneio de mata-mata e complicaram a luta pelo campeonato italiano, com o Napoli como novo líder com três pontos de vantagem.

Os 'nerazzurri' não perdiam três partidas consecutivas desde dezembro de 2017.

Para fazer frente ao Barça, a Inter vai apostar no atacante argentino Lautaro Martínez. O capitão, no clube desde 2018, marcou metade dos gols na Serie A (12 em 29 jogos) em relação ao ano passado (24 em 33 jogos), mas na Liga dos Campeões ele brilhou, com 8 gols em 11 jogos.

Para voltar à disputar a final, como fez em 2023 (perdida para o Manchester City), a Inter precisará de 'El Toro' em sua melhor versão como finalizador.

Para a partida, Inzaghi tem uma ausência de última hora na defesa: Benjamin Pavard, titular absoluto na zaga de três homens que o técnico italiano costuma escalar.

Enquanto isso, Marcus Thuram continua sendo dúvida após sofrer uma lesão na partida de volta das quartas de final contra o Bayern de Munique.

