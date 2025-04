Apagão atinge parte da Europa e gera caos em transporte e comunicação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um apagão de grandes proporções atingiu partes da Europa, especialmente Espanha e Portugal, no horário de almoço desta segunda-feira (28), gerando um caos no transporte público e na rede de celular dessas regiões, segundo a imprensa local. Há relatos de problemas também nas rede de energia da França e da Alemanha, porém em menor proporção.



Segundo a Rede Elétrica da Espanha, empresa responsável pela energia no país europeu, "os planos de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica foram ativados em colaboração com empresas do setor após o zero ocorrido no sistema peninsular". "As causas estão sendo analisadas e todos os recursos estão sendo dedicados para resolvê-las", afirmou a companhia.

De acordo com o jornal espanhol El País, no entanto, o Incibe (Instituto Nacional de Cibersegurança) está verificando se a falta de luz foi um ciberataque. O ministro Adjunto e da Coesão Territorial português, Manuel Castro Almeida, também falou na possibilidade de um ataque.





"Sei que abrange vários países da Europa - Portugal, Espanha, França e Alemanha e creio que também Marrocos", afirmou ele à emissora RTP 3. Segundo o ministro, a dimensão do apagão "é compatível com um ciberataque", embora esta seja uma hipótese não confirmada.



Estações de rádio espanholas informaram que trechos do metrô de Madri estavam sendo esvaziados. Além disso, há congestionamentos no centro da cidade, pois os semáforos pararam de funcionar, relatou a rádio local Cader Ser. Em Lisboa e no Porto, o metrô também foi fechado.

Há diversos relatos na imprensa sobre bancos sem funcionar e lojas fechadas nessas duas cidades, as maiores de Portugal, incluindo o histórico mercado do Porto. A ANA, empresa responsável pelos aeroportos do país, afirmou que os geradores de emergência foram acionados.



"Nos aeroportos de Faro e do Porto estão a fazer-se todas as aterragens e descolagens, com recurso a energia de gerador, enquanto em Lisboa estão também a acontecer aterragens e descolagens, mas com maior limitação", disse a empresa, segundo o jornal Público.

Dados da Rede Elétrica da Espanha reunidos pelo El País mostram uma queda brusca no consumo às 12h25 locais (7h25 no Brasil). Nesse horário, a demanda caiu pela metade em menos de uma hora.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia