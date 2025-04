Patriarca latino de Jerusalém elogia o compromisso do papa Francisco com Gaza

O patriarca latino de Jerusalém, Pierbattista Pizzaballa, considerado um possível sucessor do papa Francisco, elogiou o compromisso do falecido pontífice com a Faixa de Gaza.

"Gaza representa, de alguma maneira, tudo o que estava no coração de seu pontificado", declarou Pizzaballa a jornalistas, um deles da AFP.

O patriarca latino de Jerusalém, a autoridade católica mais alta no Oriente, explicou que o papa Francisco, que morreu nesta segunda-feira (21), aos 88 anos, sempre defendeu a "proximidade com os pobres, os marginalizados" e "a paz".

Ele explicou que esses compromissos eram especialmente evidentes em sua posição sobre a guerra na Faixa de Gaza, desencadeada pelo ataque do movimento islamista palestino Hamas, em 7 de outubro de 2023, em Israel.

"Ele era muito próximo da paróquia de Gaza, ligava para eles constantemente, por um tempo todas as noites às 19h, isso havia se tornado um hábito para a comunidade, (era) também reconfortante para eles, e ele sabia disso", lembrou Pierbattista Pizzaballa.

Dos 2,4 milhões de habitantes de Gaza, cerca de mil são cristãos, a maioria ortodoxos. O patriarcado latino conta com cerca de 135 católicos no território palestino.

Pizzaballa, que participará do conclave como um dos 135 cardeais eleitores, anunciou que viajará a Roma na quarta-feira, após a missa para o papa no Santo Sepulcro pela manhã.

Suas visitas a Gaza desde o início da guerra e seus numerosos apelos pela paz, o colocaram no centro do cenário internacional.

O franciscano e teólogo italiano de 60 anos, especialista em Oriente Médio, que fala hebraico e inglês, chegou a Jerusalém em 1990.

