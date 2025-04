Papa Francisco se notabilizou pela defesa da Floresta Amazônica

A proteção da Floresta Amazônia e do meio ambiente para a manutenção da vida no planeta foi uma das preocupações do papa Francisco, que morreu nesta segunda-feira (21/04), aos 88 anos. Ele lançou a encíclica Laudato Si (2015), que aborda o cuidado com o meio ambiente e uma reflexão sobre a crise ecológica e um apelo à ação para proteger o planeta.

O texto critica os impactos ambientais e sociais provocados por um sistema econômico marcado pelo consumo desenfreado, descarte e exploração dos recursos naturais.

Durante o seu pontificado, Francisco abordou a questão da importância da proteção da Amazônia e dos povos indígenas. Uma de suas falas mais contundentes - e de grande repercussão - ocorreu em 25 de agosto de 2019, durante a oração do Angelus, diante de milhares de fieis.

Na ocasião, o papa Francisco disse estar "preocupado" com os incêndios que devastavam a floresta, "este pulmão vital para o nosso planeta".

"Estamos preocupados com os grandes incêndios que se desenvolveram na Amazônia. Esse pulmão florestal é vital para o nosso planeta", afirmou o pontífice durante a tradicional oração do Angelus. Ele pediu aos católicos para rezar para, “graças ao empenho de todos”, os incêndios fossem “ extintos o mais rápido possível".

Naquele momento, Francisco convocava representantes católicos do mundo inteiro para o Sínodo sobre a Amazônia, realizado em Roma em outubro de 2019. O evento buscou refletir sobre a situação da Igreja e da região Pan-Amazônica, incluindo questões eclesiais, sociais, ambientais e indígenas. O objetivo era encontrar novos caminhos para a evangelização e para uma ecologia integral na região, ouvindo as realidades e os clamores dos povos amazônicos.

Antes, em maio daquele mesmo ano, Francisco se reuniu com o líder indígena Raoni, que viajou à Europa para advertir sobre o desmatamento na região amazônica. O líder da etnia Kayapó também procurava levantar um milhão de euros para proteger a reserva do Xingu, no Brasil.

Primeiro cardeal da Amazônia

Em agosto de 2022, também demonstrando com atenção com a necessidade de preservação da floresta, o papa Francisco nomeou o arcebispo de Manaus, dom Leonardo Steiner, como o primeiro cardeal da Amazônia Brasileira.

