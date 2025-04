Queijo e cachaça: os presentes dos mineiros para o papa Francisco

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

No decorrer de seu caminho à frente da Igreja, o papa Francisco, que morreu na madrugada desta segunda-feira (21/4), esteve em contato com muitos brasileiros, e recebeu de presente diferentes produtos feitos no país. Entre as iguarias que ganhou de presente de mineiros, estão cachaça e queijos.



Produzida em Piumhi, no Centro-Oeste de Minas, a cachaça Vale da Canastra foi o presente pensado pela paulista Cristina Chaim, quando esteve no Vaticano com um grupo de 180 jovens em 2022. Eles conseguiram entregar a bebida, comprada pela internet, ao papa. À época, quando ficou sabendo que a cachaça feita por ele chegou até o Santo Padre, o empresário André Guimarães ficou surpreso.



Também em 2022, o padre Patriky Samuel Batista presenteou o papa com o Queijo Minas Artesanal Barão da Canastra, feito em São Roque de Minas. Outro queijo, feito pela família de Ivair e Lúcia Oliveira, também em São Roque de Minas, foi deixado por Jordane Macedo, amigo dos dois, com um embaixador brasileiro em Roma que, depois, direcionou o agrado a Francisco, em 2023.



Nesse mesmo ano, o reitor da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), Marcelo Andrade, entregou ao papa uma obra sacra, coberta com folhas de ouro, produzida por um escultor da cidade. Francisco também ganhou uma palma barroca de Sabará e café de Campos Altos.



