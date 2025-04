San Lorenzo se despede de papa Francisco, seu torcedor mais ilustre

O clube argentino San Lorenzo se despediu nesta segunda-feira (21), "com profundo pesar", de seu torcedor mais famoso, o papa Francisco.

"Ele deixou este mundo, mas jamais deixará nossos corações", escreveu o time de Buenos Aires em um comunicado. "Ele é lamentado em todas as latitudes, com consternação, e despede-se dele com a maior admiração possível. Sua marca será indelével", acrescentou.

O clube, localizado no bairro de Bajo Flores, no sudoeste de Buenos Aires, foi fundado por um padre em 1908. A cada dia 1º de abril, aniversário do clube, o próprio Jorge Bergoglio celebrava uma missa na capela da sede.

"Sua paixão pelo San Lorenzo sempre nos comoveu especialmente, e nos une em uma oração constante por sua alma", escreveu o clube argentino.

Após a notícia da morte do papa, aos 88 anos, nesta segunda-feira (21), um altar improvisado foi montado do lado de fora da catedral no centro de Buenos Aires onde Francisco foi arcebispo antes de assumir o papado em 2013. Era possível ver uma camisa do clube, galhardetes com seu escudo e uma bandeira.

No Vaticano, várias camisas do San Lorenzo foram exibidas em uma vitrine.

Dizem que o jovem Bergoglio se apaixonou pelo time em 1946, quando o clube se sagrou campeão com uma série de vitórias memoráveis contra Boca Juniors, River Plate, Racing e outros gigantes da liga argentina.

O Vaticano informou a morte do papa Francisco nesta segunda-feira, às 07h35 no horário da Itália (05h35 GMT ou 02h35 em Brasília).

