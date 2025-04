"É preciso jogar com cabeça, coração e colhões", diz Ancelotti

O técnico italiano do Real Madrid, Carlo Ancelotti, revelou nesta terça-feira (15) os ingredientes que seus jogadores precisam reunir para reverter o 3 a 0 sofrido no jogo de ida das quartas de final da Champions contra o Arsenal: "Cabeça, coração e colhões".

"Precisamos de uma partida no nosso nível máximo, para jogar uma partida séria com cabeça, com coração e com colhões, como diz [o tenista Carlos] Alcaraz, que gostei muito", disse Ancelotti em entrevista coletiva antes do jogo de volta da Liga dos Campeões no Bernabéu.

"O Real Madrid tem todos os recursos para mudar a história. Temos uma torcida, os jogadores, e isso está aí. Temos que tirar o melhor de cada um de nós. No ano passado também diziam que o Madrid não jogava um futebol espetacular, mas o que queremos é jogar um futebol eficaz", acrescentou.

O treinador italiano destacou que seus comandados tentarão ter mais controle de posse de bola do que na partida de ida.

"A única coisa que não temos garantida é que vamos conseguir o resultado, mas o que é certo é que vamos dar o melhor de nós", assegurou Ancelotti.

Ele também destacou que "sair com vitória desta partida pode ser chave na competição", afirmou o treinador, que espera que não seja sua última partida desse nível.

"Tenho o sonho de ser o protagonista da partida a partir do banco, e esse sonho me permite manter a cabeça muito fria", enfatizou.

Por sua vez, o meia inglês do Real Madrid Jude Bellingham reconheceu que a palavra mais ouvida no vestiário é "remontada" (virada).

– "Noite sob medida para o Real Madrid" –

"Devo ter ouvido essa palavra um milhão de vezes na última semana. Isso nos motiva muito. É uma noite que está feita sob medida para o Real Madrid", destacou o britânico.

Quanto à discussão que teve com o alemão Antonio Rüdiger no domingo contra o Alavés, ele não deu muita importância.

"É muito normal que no campo haja momentos de tensão, as emoções estão à flor da pele. Temos uma relação muito diferente. Temos que ser sinceros e honestos uns com os outros", disse.

Perguntado mais uma vez se o time tem capacidade de reverter a eliminatória, Bellingham ressaltou que o grupo pode mudar o resultado.

"Somos capazes de fazer as coisas muito bem independentemente dos momentos ruins. Temos que confiar nas nossas possibilidades. Não se trata apenas da história, mas também do dia a dia", pontuou.

