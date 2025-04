México busca diálogo com os EUA sobre tarifas de tomate

O governo mexicano anunciou nesta terça-feira (15) que está buscando diálogo com os Estados Unidos sobre as tarifas de quase 21% que o país anunciou no dia anterior sobre as importações de tomate.

"Está aberto um período de 90 dias, vamos conversar com os Estados Unidos", disse à imprensa o secretário de Agricultura, Julio Berdegué, sobre a medida que Washington anunciou por considerar "injustos" os preços do tomate mexicano.

O Departamento de Comércio dos EUA disse na segunda-feira que irá se retirar dentro de 90 dias de um acordo que suspende uma investigação antidumping de 2019 contra os tomates mexicanos.

O pacto permite que os produtores mexicanos exportem tomates, conhecidos em algumas regiões como 'jitomate', sem pagar taxas antidumping.

No entanto, Washington argumentou que o acordo "não conseguiu proteger os produtores de tomate americanos das importações mexicanas com preços injustos".

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou que a decisão "não foi notificada ao governo mexicano", mas que os advogados dos produtores de tomate mexicano nos EUA foram notificados.

"Isso está errado", disse.

Berdegué acrescentou que 90% dos tomates que os EUA importam vêm do México.

"As saladas deles serão mais caras, o ketchup e tudo mais. Eles não podem nos substituir porque não há muitos outros países que produzem essa quantidade de tomates excelentes a um preço muito conveniente", acrescentou.

O México tem sido um dos principais alvos das tarifas do presidente Donald Trump desde que ele retornou à Casa Branca em janeiro passado.

Foi o primeiro país, juntamente com o Canadá, a receber tarifas de 25% no início de março. Washington acusa seus dois vizinhos de não fazerem o suficiente para limitar a entrada de migrantes e fentanil nos EUA.

Posteriormente, essas tarifas foram em grande parte suspensas, mas o México também é afetado pelas tarifas de 25% sobre aço e alumínio e pelas sobretaxas sobre automóveis.

ai/yug/val/jmo/jc