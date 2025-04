Com dois gols de Julián Álvarez, Atlético vence Valladolid e se aproxima da Champions

Com dois gols de pênalti do argentino Julián Álvarez, o Atlético de Madrid venceu por 4 a 2 o lanterna Real Valladolid nesta segunda-feira (14), na partida que encerrou a 21ª rodada de LaLiga.

Distante da disputa pelo título, o Atlético (3º, com 63 pontos) fica agora a três pontos do rival Real Madrid (2º, com 66 pontos) e a sete do líder Barcelona (1º, com 70 pontos), mas a vitória desta segunda-feira, sob chuva, aproxima os 'Colchoneros' da próxima edição da Liga dos Campeões, já que o Villarreal, quinto colocado, está doze pontos atrás.

Depois de sair perdendo por 1 a 0 com um pênalti convertido pelo senegalês Mamadou Sylla (aos 21'), o Atlético reagiu e logo empatou com o primeiro pênalti cobrado por Álvarez (25'), virando em seguida com um belo gol do também argentino Giuliano Simeone (27').

Mas o Valladolid, cujo rebaixamento oficial para a segunda divisão é apenas uma questão de semanas, resistiu e empatou novamente com um gol de falta de Javi Sánchez, contando com um desvio na barreira do inglês Conor Gallagher (56').

Contudo, a lógica prevaleceu, e Álvarez, que também converteu seu segundo pênalti da noite, colocou novamente os rojiblancos na frente (71'), antes de o norueguês Alexander Sorloth — que entrou no lugar de Antoine Griezmann — selar o placar (79).

