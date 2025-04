Vítimas do acidente de helicóptero em Nova York comemoravam um aniversário

A família espanhola que morreu quando um helicóptero turístico caiu no Rio Hudson, em Nova York, estava comemorando um aniversário, disse uma autoridade local nesta sexta-feira (11).

Não houve sobreviventes no acidente, que ocorreu na quinta-feira. Um alto executivo da Siemens, sua esposa e seus três filhos, assim como o piloto, morreram. O helicóptero apresentou defeito e se desintegrou no ar antes de cair na água fria.

"Eles estavam comemorando o aniversário de 40 anos da mãe com um passeio de helicóptero ontem. As crianças tinham 11 anos ou menos", disse o prefeito de Jersey City, Steven Fulop.

Um parente está a caminho dos Estados Unidos para recuperar os corpos e as autoridades tentam agilizar sua entrega para a repatriação à Espanha, acrescentou Fulop no X.

Investigadores do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB, na sigla em inglês) estavam no local nesta sexta-feira, mas um relatório conclusivo sobre o incidente é esperado apenas dentro de alguns meses.

- "Trágico e de partir o coração" -

A Siemens confirmou à AFP que uma das vítimas era Agustín Escobar, CEO de uma unidade da multinacional alemã. Sua esposa, Merce Camprubi, também estaria entre os mortos.

Os corpos das seis vítimas, incluindo as três crianças, foram retirados da água, disse o prefeito de Nova York, Eric Adams, a repórteres na quinta-feira. Ele também descreveu o ocorrido como um "acidente trágico e de partir o coração".

A operadora da aeronave, que as autoridades disseram ser a New York Helicopter, ainda não comentou nem confirmou a identidade do piloto.

Um vídeo que circula sobre o incidente mostra quando a cabine aparentemente se desprende do rotor e a aeronave se desintegra e cai no rio.

"Parece que o rotor principal atingiu a fuselagem do helicóptero, cortando a cauda, o que causou um acidente irreparável", disse Jim Brauchle, ex-aviador militar e advogado da Motley Rice. "As duas principais causas desse fenômeno são falhas mecânicas ou manobras excessivas", acrescentou.

Constantemente, embarcações navegam no rio Hudson e aeronaves o sobrevoam. O rio tem 60 metros de profundidade em alguns lugares e tem uma temperatura média de 8°C nessa época do ano.

Mergulhadores da polícia e dos bombeiros correram para resgatar os sobreviventes dos destroços e levaram dois para o hospital, mas os médicos não conseguiram salvá-los.

Desde 1980, houve cerca de 30 acidentes de helicóptero na cidade de Nova York, disse à imprensa o presidente do distrito do Brooklyn, Mark Levine, pedindo restrições mais rígidas ao tráfego de helicópteros na cidade.

