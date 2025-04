Djokovic é eliminado por Tabilo na 2ª rodada do Masters 1000 de Monte Carlo

O sérvio Novak Djokovic, bicampeão do Masters 1000 de Monte Carlo e atual número 5 do ranking, foi eliminado do torneio pelo chileno Alejandro Tabilo (nº 32 da ATP), que surpreendeu ao vencer por 2 sets a 0, parciais de 6-3 e 6-4.

Dez dias depois de perder a final do Aberto de Miami, 'Djoko' terá que continuar esperando para alcançar o 100º título de sua carreira. Ele foi dominado em todos os aspectos do jogo por Tabilo, que nas oitavas de final enfrentará o búlgaro Grigor Dimitrov (nº 18), que derrotou o monegasco Valentin Vacherot (nº 256 e convidado pelos organizadores do torneio).

Vencedor do torneio em 2013 e 2015 no Principado, o campeão olímpico de 37 anos perdeu para Tabilo em sua segunda partida em dois duelos.

Antes do duelo desta quarta-feira, o chileno já havia sido o último adversário a derrotar o sérvio no saibro, na terceira rodada do Masters 1000 de Roma de 2024.

"Me lembrei do que tinha dado certo da última vez. Felizmente, saquei em alto nível, e isso ajudou muito. Foi uma partida incrível", comemorou o chileno.

Algumas semanas depois daquela partida, o sérvio teve que se retirar antes do jogo das quartas de final de Roland Garros por conta de uma lesão no joelho.

O sérvio já havia avisado em sua chegada a Monte Carlo que iria encarar o primeiro grande torneio do circuito de saibro "sem grandes expectativas", depois de ter sofrido um problema no olho desde as semifinais em Miami.

"Não tive muito tempo para me acostumar com as quadras de saibro, então minhas expectativas em termos de resultados não são muito altas", disse o vencedor de 24 títulos do Grand Slam.

Aparentemente, nesta quarta-feira, o sérvio estava certo. Apesar de quebrar o saque do chileno no início, o sul-americano reagiu rapidamente devolvendo a quebra (1-1) e voltou a quebrar para abrir 4-2 e vencer o primeiro set.

Muito irregular nos golpes (cometeu 29 faltas diretas ao longo da partida), Djokovic perdeu o saque novamente no terceiro game do segundo set e não conseguiu se recuperar.

"Foi horrível. Foi uma sensação horrível jogar assim. Sinto por todas as pessoas que vieram me assistir. Eu esperava que não fosse ser assim, mas havia uma boa chance de eu jogar assim", admitiu o sérvio.

dga/hpa/mcd/dam/aam/am