Bombardeio israelense no sul do Líbano deixa um morto

Um homem morreu nesta segunda-feira (7) em um bombardeio israelense no sul do Líbano, onde Israel efetua incursões apesar do cessar-fogo em vigor, informaram as autoridades libanesas.

"O bombardeio realizado por um drone do inimigo israelense na localidade de Taybeh (perto da fronteira) provocou a morte de um cidadão", informou o Ministério da Saúde libanês.

O Exército israelense, procurado pela AFP, afirmou que está examinando as informações.

Apesar do cessar-fogo concluído em 27 de novembro com o movimento xiita libanês Hezbollah, Israel prossegue com os ataques no Líbano e mantém tropas em vários locais no sul do país.

O acordo prevê, no entanto, a presença apenas dos Capacetes Azuis da ONU e do Exército libanês no sul do país.

O pacto também estabelece que o Hezbollah deve abandonar a área ao norte do rio Litani, a quase de 30 km da fronteira israelense, e desmantelar as infraestruturas militares que ainda possui no sul.

O Hezbollah abriu uma frente de batalha contra Israel no início da guerra em Gaza, em solidariedade com o movimento islamista palestino Hamas, seu aliado.

Após meses de troca de tiros, o conflito virou uma guerra aberta quando, em setembro de 2024, Israel lançou uma campanha de bombardeios em larga escala contra os redutos do Hezbollah em diferentes pontos do Líbano, seguida de uma operação terrestre no sul.

