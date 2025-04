Homem é preso por desembarcar em ‘ilha indígena proibida’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O turista americano Mykhailo Viktorovych Polyakov, de 24 anos, foi preso após uma visita ilegal aos Sentinelese, uma das últimas tribos isoladas do mundo, habitantes da remota Ilha Sentinela do Norte, na Índia. O viajante clandestino deixou um coco e uma lata de refrigerante na ilha proibida.

De acordo com a polícia, o rapaz viajou a bordo de um barco inflável com motor a partir de outra ilha da região. Ele percorreu 35 km em mar aberto escondido sob uma manta. Mykahilo registrou todo o percurso em vídeo.

A ideia do homem era entregar o coco e a lata de Coca-Cola Diet aos Sentinelese. A ideia era um "presente de paz" para a tribo que rejeita qualquer tipo de contato com o mundo exterior. Segundo estimativas, 150 pessoas compõem o grupo étnico.

De acordo com a polícia, foram encontradas imagens em que o jovem aparece sussurrando para a câmera enquanto se aproxima da ilha. “É isso. A última tribo sem contato. O último mistério. Se me virem, vão me atacar? Ou vão me aceitar?”, declarou. O vídeo também registra o momento em que ele desembarca brevemente, deixa as oferendas na areia e recolhe amostras de solo antes de retornar ao mar. As imagens, no entanto, não foram divulgadas.

As autoridades afirmaram que Polyakov permaneceu cerca de uma hora assobiando e tentando atrair a atenção da tribo antes de ir embora. “A entrada dele na ilha foi confirmada por imagens de satélite e pela própria gravação da câmera”, disse a polícia.

O turista será mantido em prisão preventiva por três dias para mais interrogatórios e poderá pegar de três a cinco anos de prisão por violar a lei indiana de proteção às tribos isoladas. Além disso, as autoridades alertam que o americano colocou em risco a saúde dos indígenas, que não têm imunidade a doenças comuns no mundo moderno.

Essa não é a primeira vez que Polyakov tenta encontrar os Sentinelese. Em outubro de 2024, ele tentou se aproximar da ilha com um caiaque inflável, mas foi interceptado por funcionários do hotel onde estava hospedado. Em janeiro de 2025, fez outra tentativa, também malsucedida.

Segundo a polícia, a viagem foi meticulosamente planejada, com uso de GPS, estudos das marés e preparação do barco em oficinas locais. O rapaz mantém um canal no YouTube em que compartilha aventuras extremas. Em postagens anteriores, já havia mostrado expedições a bases militares abandonadas e até interações perigosas no Afeganistão. Em outubro, publicou um teaser insinuando sua intenção de visitar a ilha isolada.

Em 2018, o missionário americano John Allen Chau foi morto ao tentar fazer contato com os Sentinelese. Desde então, a ilha é tratada com ainda mais rigidez pelas autoridades indianas.