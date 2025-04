Botafogo perde para Universidad de Chile (1-0) em sua estreia na Libertadores

O Botafogo, atual campeão da Copa Libertadores, sofreu um revés inesperado em sua estreia no Grupo A ao perder por 1 a 0 para a Universidad de Chile nesta quarta-feira (2), em Santiago.

Os donos da casa surpreenderam graças a um contra-ataque rápido em que o atacante argentino Lucas Di Yorio finalizou de pé direito no segundo tempo (59').

Com três pontos, a 'La U' divide a liderança do Grupo A com o Estudiantes, da Argentina, que venceu o venezuelano Carabobo por 2 a 0 na terça-feira.

O campeão de 2024 chegou a Santiago com a necessidade de retomar o caminho das vitórias, depois dos maus resultados dos primeiros meses de 2025.

Este ano, o time alvinegro perdeu a Recopa Sul-Americana para o Racing da Argentina, a Supercopa do Brasil contra o Flamengo e foi eliminado precocemente no Campeonato Carioca.

Porém, encontrou uma Universidad de Chile que aproveitou o apoio constante vindo das arquibancadas para brigar por cada bola no meio de campo.

- Gol no contra-ataque -

Embora enfrentasse o atual campeão, a Universidade de Chile entrou em campo com a esperança de satisfazer seus fanáticos torcedores após sete anos de ausência na Copa Libertadores.

Os chilenos haviam avisado que, quando a partida começasse, não importaria o fato de os brasileiros terem um elenco cinco vezes mais caro.

E aos 59 minutos desferiram o primeiro golpe. Um roubo de bola no seu próprio campo deu lugar a um contra-ataque comandado pelo meia Matías Sepúlveda pela esquerda.

O time chileno deu um passe longo para o atacante Nicolás Guerra, que segurou a bola e depois tocou para Di Yorio, que mandou para o fundo da rede levando a torcida à loucura no Estádio Nacional em Santiago.

- Botafogo pressiona mas não finaliza -

O time carioca comandado pelo técnico português Renato Paiva assediou 'La U' durante toda a partida, mas sentiu a ausência dos jogadores que o levaram a ser campeão em 2024.

Sem Luiz Henrique no time, eleito o melhor jogador da América no ano passado, e sem o venezuelano Jefferson Savarino, ausente de última hora por lesão, tudo se complicou para o Botafogo.

Apesar dos alvinegros terem cercado a área durante toda a partida, a defesa chilena foi um muro intransponível para o atual campeão, que não deixou Igor Jesus aparecer.

O atacante ainda recebeu dois cartões amarelos em dois minutos nos acréscimos e acabou sendo expulso (90'+6).

O Botafogo recebe o venezuelano Carabobo na próxima terça-feira, no Rio de Janeiro. Nesse mesmo dia, a Universidad de Chile buscará continuar surpreendendo na visita ao Estudiantes, na Argentina.

Escalações:

Universidad de Chile: Gabriel Castellón - Matías Zaldivia, Franco Calderón, Nicolás Ramírez - Fabián Hormazábal - Marcelo Díaz (Gonzalo Montes, 74), Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda (José Castro, 91') - Javier Altamirano (Israel Poblete, 45') - Leandro Fernández (Nicolás Guerra, 45'), Lucas Di Yorio (Rodrigo Contreras, 82'). Técnico: Gustavo Álvarez.

Botafogo: John - Vitinho, Jair Cunha, Alexander Barboza, Alex Telles - Gregore - Santiago Rodríguez (Jeffinho, 70'), Marlon Freitas (Allan, 81'), Patrick de Paula (Elias Manoel), Matheus Martins (Artur, 61') - Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva.

axl/cl/aam