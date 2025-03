Cadillac chegará à Fórmula 1 em 2026 com ambições 'ilimitadas'

Nomeado chefe da Cadillac F1, que se tornará a 11ª equipe do grid da Fórmula 1 em 2026, Graeme Lowdon falou com vários veículos de imprensa, incluindo a AFP, durante o GP da China e enfatizou que as ambições de sua nova equipe eram "verdadeiramente ilimitadas".

A fabricante, que pertence à gigante americana General Motors e contará com motor Ferrari, recebeu a aprovação final da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e da Fórmula 1 no início de março para entrar no grid em 2026, ano que também marcará a entrada em vigor de novos regulamentos técnicos.

Pergunta: Com a chegada da Cadillac oficialmente confirmada, em que estágio vocês estão atualmente na criação da nova equipe?

Resposta: "Já temos um pouco mais de 300 pessoas trabalhando no projeto atualmente, e estamos ficando mais fortes a cada dia. Essas 300 pessoas se comprometeram antes mesmo de entrarmos oficialmente no grid. Agora, precisamos continuar construindo... No momento, é tudo sobre contratação. Estamos construindo uma equipe muito competente; queremos que seja o melhor lugar para se trabalhar na Fórmula 1, e acreditamos sinceramente que podemos conseguir isso. Vamos construir nosso primeiro carro Cadillac de Fórmula 1, e estamos competindo com pessoas que construíram, em alguns casos, centenas de carros. Como podemos competir? Não podemos ser arrogantes em afirmar que temos um banco de dados e experiência, porque esse não é o caso. É por isso que estamos focando nas pessoas primeiro."

P: O que você espera alcançar na pista em 2026?

R: "Não definimos nenhuma ambição específica. Em termos de desempenho do carro, é algo muito difícil de dizer porque tudo depende também das outras equipes. Não sabemos o quão competitivas elas serão... O desafio é muito maior do que o de todos os nossos outros concorrentes. Mas temos um suporte muito bom e temos pessoas magníficas a bordo. Nossas ambições são realmente ilimitadas. E elas precisam ser. Mas também temos que ser realistas; a Fórmula 1 é um esporte difícil. Então não há metas; temos que dar o nosso melhor."

P: Com quais pilotos? Quantos candidatos estão na lista?

A: "Muitos! Não quero citar nomes; queremos contratar pessoas muito, muito boas. Recrutamos pilotos com base no mérito. E queremos simplesmente os melhores."

P: Entre eles, deve haver pelo menos um piloto americano?

A: "Como eu disse, nós contrataremos com base no mérito. E nada impede que os pilotos americanos sejam realmente bons, e há alguns muito bons."

