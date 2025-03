Jovem morre com infecção grave às vésperas de seu aniversário

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Dylan Jay Watts, de 28 anos, morreu a três dias de seu aniversário, em Nova Gales do Sul, na Austrália. Ele foi vítima de uma infecção pulmonar grave, que deixou 72 buracos em seus pulmões. Não foi revelado o que causou a enfermidade.

A irmã do jovem, Caitlyn Watts, contou que os médicos já tinham deixado claro que a doença lhe daria, no máximo, um ano de vida. “Ele estava gravemente doente com uma bactéria em seus pulmões que levou a 72 buracos que nunca seriam reparados.Os médicos disseram a ele que ele teria sorte se chegasse ao seu 30º aniversário", contou ao jornal The Mirror.

A irmã enlutada aproveitou a ocasião para aconselhar as pessoas a aproveitarem os momentos com parentes queridos. "Que isso seja um lembrete de que aqueles que você ama podem partir em um instante, então segure-os perto hoje e diga a eles que você os ama. Há uma fragilidade em todos nós, sua memória e sua história serão lembradas por muitos que o amavam e ele fará falta para sempre”, declarou.

Dylan era pai de um garoto de oito anos. Em 2017, na ocasião do nascimento do filho, ele fez uma postagem falando sobre o sentimento. "Palavras não podem descrever o quanto mais propósito sinto com você na minha vida!", escreveu.

A família criou uma vaquinha on-line para ajudar com os custos do funeral. A meta é de 6 mil dólares australianos, cerca de R$ 20 mil. Até o momento, metade do valor foi arrecadado.

Em setembro do ano passado, uma infecção pulmonar matou rapidamente outro homem australiano, Chris Capper, de 33 anos. Em visita a amigos, ele tomou um gole de água mineral. Tempos depois ele adoeceu, deixando os vários médicos que consultou perplexos com a doença repentina.

Ele estava com uma obstrução pulmonar. Dias depois, ele estava com mais de um terço dos pulmões consumidos pela bactéria.