Ataques em Gaza deixam mais de 400 mortos após Israel interromper cessar-fogo

"O Hamas rejeitou duas propostas concretas de mediação apresentadas pelo enviado do presidente dos EUA, Steve Witkoff. Israel concordou com essas propostas de mediação. As Forças de Defesa de Israel estão atacando alvos terroristas do Hamas na Faixa de Gaza, buscando atingir os objetivos da guerra, que incluem a libertação de todos os nossos reféns, o desmantelamento da infraestrutura militar e governamental do Hamas e a remoção da ameaça terrorista de Gaza à segurança de Israel e seus cidadãos. Deste ponto em diante, Israel agirá contra o Hamas com crescente intensidade militar", afirmou Oren Marmorstein.

O Hamas afirmou que "trabalha com os mediadores" internacionais para "frear a agressão de Israel" e disse que aceitou o acordo de cessar-fogo e o "aplicou completamente, mas a ocupação israelense renegou seus compromissos ao retomar a agressão e a guerra".

Papa pede o fim dos conflitos mundiais

O papa Francisco pediu o fim dos conflitos armados no mundo em uma carta publicada nesta terça-feira (18/3). A mensagem foi escrita no quarto em que está hospitalizado em Roma há mais de quatro semanas para tratar uma pneumonia.

"Temos que desarmar as palavras, para desarmar as mentes e desarmar a Terra. Há uma grande necessidade de reflexão, de calma, de senso de complexidade", escreveu o pontífice argentino de 88 anos ao diretor de um dos principais jornais da Itália, Il Corriere della Sera, em uma carta com data de 14 de março.

Francisco ressaltou que a guerra parece ainda "mais absurda" nos momentos de doença. "A fragilidade humana tem o poder de nos tornar mais lúcidos diante do que dura e do que passa, do que faz viver e do que faz morrer", citou o papa.

