Israel mata membro do Hezbollah em bombardeio no sul do Líbano

O Exército israelense anunciou que matou, nesta terça-feira (11), o responsável pelos "sistemas aéreos" do movimento libanês Hezbollah em um "ataque localizado" na região de Nabatiye, no sul do Líbano.

"Hasan Abas Ezedin era o chefe dos sistemas aéreos da unidade regional 'Badr'" do Hezbollah e "dirigia os trabalhos de reconstrução da unidade, consideravelmente enfraquecida" após mais de um ano de enfrentamentos com as forças israelenses.

Além disso, o Exército israelense anunciou que matou "vários" combatentes em um "local utilizado pelo Hezbollah na região de Froun", assim como no sul do país.

Um dia depois do ataque sem precedentes do movimento islamista palestino Hamas em Israel em 7 de outubro de 2023, o Hezbollah, seu aliado, abriu uma segunda frente, disparando foguetes contra o norte do território israelense a partir do sul do Líbano.

Em 27 de novembro, foi acordada uma trégua que pôs fim a mais de um ano de hostilidades, incluindo dois meses de guerra aberta.

Ainda assim, os bombardeios israelenses no Líbano seguem sendo frequentes e ambas as partes trocam acusações de terem violado o acordo de cessar-fogo.

