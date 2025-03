Prefeito de Moscou reporta 'ataque maciço' de drones ucranianos

Moscou é alvo de "um ataque maciço" de drones ucranianos, anunciou nesta terça-feira (11) o prefeito da capital russa, Sergei Sobyanin, horas antes de um encontro entre delegações de Estados Unidos e Ucrânia na Arábia Saudita para discutir o conflito.

"A defesa aérea do Ministério da Defesa continua repelindo um ataque maciço de drones inimigos em Moscou", publicou o prefeito no aplicativo Telegram, acrescentando que 58 drones foram interceptados rumo à capital russa, poucas vezes atacada pela Ucrânia no atual conflito.

bur/gmo/fox/lb