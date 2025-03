Homem encontra cobra venenosa em picolé

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Neste calorão, nada melhor que um picolé para refrescar. Mas, para um tailandês identificado como Rayban Naklengboon, o sorvete veio com uma surpresa nada agradável: havia uma cobra inteira no meio do doce, agarrada ao palito.

Segundo o site Saysdotcom, o homem comprou um picolé de feijão preto – sabor tradicional no país – de um vendedor ambulante na província de Ratchaburi. Quando foi consumir o produto, deu de cara com uma pequena cobra envolta no doce.

O homem compartilhou fotos da situação inusitada no Facebook, no último dia 4. As imagens logo viralizaram, com quase 10 mil compartilhamentos.

"Meus olhos são tão fofos. Como posso morrer? Foto real porque eu mesmo comprei", escreveu na legenda do post. Segundo Rayban, até o vendedor de picolé ficou perplexo com a surpresa no palito.

Com as imagens, os internautas identificaram que o réptil congelado se trata de uma cobra-de-árvore-dourada, devido às suas escamas verdes e pretas. A espécie é comumente encontrada na Tailândia e outras partes do Sudeste Asiático e potencialmente venenosa.

Imagens de uma cobra que foi atropelada em Mato Grosso viralizaram nas redes sociais. É que a enorme sucuri foi atropelada numa rodovia e expeliu mais de 100 filhotes. O acidente ocorreu em Porto dos Gaúchos, a 644 km da capital Cuiabá no dia 6/1/2025. Reprodução de vídeo redes sociais Uma equipe da Vigilância Sanitária foi ao local e ficou impressionada. De acordo com o G1, o biólogo Henrique Abrahão disse que uma sucuri-verde costuma ter cerca de 40 filhotes de uma só vez, podendo chegar a 60. Ter mais de 100 é algo raro. Reprodução de vídeo redes sociais Outra sucuri já tinha chamado atenção recentemente, ganhando destaque nas redes sociais ao surpreender turistas que se refrescavam no Rio Turvo, localizado na região sudoeste de Goiás. montagem/reprodução/tiktok O vídeo, que viralizou nas redes sociais, mostra a empresária Luana Santos tomando um susto ao avistar o animal nadando próximo ao grupo. O registro foi feito no dia 6/10/24. reprodução/tiktok Ao portal g1, Luana contou que foi a primeira vez que ela e a maioria dos amigos haviam visto uma sucuri de perto. "Foi muito rápido; acho que, do momento da aparição até a sucuri sumir na nascente, não demorou mais de dois minutos”, contou. montagem/reprodução/tiktok No fim de setembro, um vídeo que mostra um homem sendo atacado por uma sucuri no Pará também ganhou repercussão na web e surpreendeu a todos por um fato inusitado. reprodução redes sociais O homem nadava em um rio da região Terra Santa, no oeste estado, quando foi surpreendido pela investida do animal. wikimedia commons James Martins As imagens mostram a serpente se enrolando no corpo da vítima, enquanto pessoas ao redor tentam intervir, puxando a sucuri pela cauda na esperança de libertar o homem. reprodução redes sociais Em um ato surpreendente, o homem reage, morde o réptil e consegue se desvencilhar do ataque. montagem/reprodução redes sociais Em seguida, dá para ver os outros homens removendo a sucuri da água, segurando-a pela cabeça e conseguindo controlar a situação. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do homem. reprodução Apesar de serem raros, ataques de sucuris podem acontecer em regiões de rios e igarapés da Amazônia, onde esses répteis costumam viver. wikimedia commons jorgehenao Também conhecida como anaconda, a sucuri é uma das serpentes mais imponentes e fascinantes do mundo. wikimedia commons David J. Stang Ela habita principalmente regiões da América do Sul, especialmente a Amazônia, em áreas pantanosas, rios e florestas alagadas. wikimedia commons Pablo H Capovilla Existem quatro espécies de sucuris, sendo a mais famosa a sucuri-verde (Eunectes murinus), que pode atingir até 10 metros de comprimento — embora o tamanho médio seja de 4 a 5m — e pesar mais de 200 kg. wikimedia commons Don Johnston As sucuris têm corpos robustos e musculosos, adaptados para a vida aquática. Elas são exímias nadadoras e passam a maior parte do tempo submersas, utilizando a água como meio de camuflagem para capturar suas presas. wikimedia commons David J. Stang Seu padrão de coloração verde com manchas escuras nas costas as ajuda a se misturar ao ambiente. wikimedia commons Stevenj Outra espécie comum é a sucuri-amarela (Eunectes notaeus), que é menor e tem uma coloração mais clara. wikimedia commons Walter S. Prado Essas serpentes não são venenosas. Em vez disso, utilizam sua força para matar suas presas por constrição, ou seja, envolvem a presa com seu corpo e apertam até sufocá-la. reprodução A dieta da sucuri inclui uma variedade de animais, como peixes, aves, roedores, capivaras e até jacarés. wikimedia commons Rufus46 Uma sucuri pode engolir presas de grande porte devido à sua capacidade de expandir a mandíbula. wikimedia commons Fernando Flores As sucuris são ovovivíparas, ou seja, os filhotes nascem de ovos que eclodem dentro do corpo da fêmea. Cada ninhada pode ter entre 20 e 80 filhotes, que nascem completamente formados e independentes. wikimedia commons Mark Bolnik Na cultura popular, as sucuris têm sido retratadas em filmes e lendas como criaturas gigantescas e perigosas. Na realidade, elas são animais fundamentais para o equilíbrio ecológico dos ambientes em que vivem. flickr - Fernando Flores Em muitas culturas indígenas, por exemplo, a sucuri é vista como uma figura materna, protetora dos rios e da floresta. Ela representa a força da natureza e a importância da água para a vida. wikimedia commons Lennart Hudel No cinema, um dos filmes mais conhecidos que retratam a sucuri é "Anaconda", lançado em 1997. No enredo, uma equipe de documentaristas passa a ser caçada por uma cobra gigantesca na Amazônia. Divulgação O filme teve grande sucesso comercial (custou US$ 45 milhões e faturou mais de US$ 136 milhões), o que gerou várias sequências. A retratação da sucuri exagera em muitos aspectos, principalmente no tamanho e no comportamento agressivo da serpente. reprodução A perda de habitat e a caça ilegal são algumas das ameaças que essas serpentes enfrentam, especialmente devido à pele valiosa e à caça por medo ou para proteção de animais domésticos. domínio público Além da sucuri-amarela e da sucuri-verde, as outras espécies de sucuri são: sucuri-anã (Eunectes deschauenseei), a menor das espécies, encontrada principalmente no Brasil Central, e sucuri de Schomburgk (Eunectes beniensis), encontrada na Bolívia e no Peru. wikimedia commons Ben P Voltar Próximo

Ainda de acordo com as redes sociais, o animal no sorvete era um filhote, medindo entre 20 cm e 40 cm. Uma cobra-de-árvore-dourada adulta pode chegar a 1,3 metro de comprimento.

Apesar da descoberta chocante, a maioria dos internautas achou graça na situação. "Não coma ainda! Espere derreter para que possa ser revivido", brincou um perfil. "Nova fórmula com proteína adicionada", disse outro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Outros expressaram preocupação sobre os padrões de higiene que permitiram que uma cobra acabasse no picolé. "Parece engraçado, mas quando você pensa no aspecto da higiene, é bem ruim", criticou um terceiro. "Como uma cobra pode entrar aí? Parece uma cobra bebê, deve haver um pai, um ninho e mais cobras em algum lugar", pontuou outro.

Até o momento, as autoridades tailandesas não se pronunciaram sobre o assunto.