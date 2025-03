Mulher viraliza ao descobrir que comprou nuggets sem frango dentro

Uma cliente do Walmart - empresa de lojas de departamento dos Estados Unidos -, identificada apenas como Amanda, foi surpreendida ao comprar um pacote de nuggets de frango Great Value e ao morder o produto, se deparar com um completo vazio no lugar do recheio.

Em sua conta no TikTok, @reedtimessix, ela viralizou ao compartilhar um vídeo de sua experiência incomum na hora do jantar. Na publicação, fatia o alimento, que possuía apenas uma superfície empanada, explanando o vácuo no lugar do frango. Ela cortou mais dois nuggets, revelando que eles também estavam vazios.

“Com licença, Walmart, onde está o frango nos meus nuggets de frango Great Value?”, ela escreveu no post com quase 4,5 milhões de visualizações. “Assinado, superestimulado e subnutrido”, completa.

Na legenda ela acrescenta: “Eles vão precisar de muito molho @Walmart”.

O Walmart, por sua vez, diz estar ciente do acidente com o produto. “Estamos comprometidos em fornecer aos nossos clientes itens de qualidade a preços excelentes”, disse um representante do Walmart ao TODAY.com em um e-mail. “Recentemente, descobrimos que alguns dos nossos Great Value Chicken Nuggets não atenderam aos nossos padrões de qualidade e estamos trabalhando em conjunto com nossos fornecedores para resolver isso. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente que isso possa ter causado”.

Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice