MLS multa Messi por apertar pescoço de auxiliar técnico adversário

A liga americana de futebol (MLS) aplicou nesta terça-feira (25) uma multa ao astro argentino Lionel Messi, do Inter Miami, por ter apertado o pescoço do assistente técnico do New York City FC após o empate em 2 a 2 entre as equipes no último fim de semana.

No entanto, a MLS não informou o valor da multa, como é habitual nestes casos.

A punição foi aplicada porque Messi "violou a política da Liga sobre colocar as mãos no rosto/cabeça/pescoço de um adversário ao final do jogo do Inter Miami contra o New York City FC", explicou a MLS em um relatório mensal de decisões de seu Comitê Disciplinar.

O incidente aconteceu no final do primeiro jogo do Inter na temporada, em Fort Lauderdale, que terminou empatado em 2 a 2 graças a um gol nos acréscimos (90'+10) de Telasco Segovia, com passe de Messi, que após o apito final se dirigiu furioso ao árbitro Alexis Da Silva para reclamar de algumas de suas decisões.

Depois de receber cartão vermelho, o craque argentino caminhava em direção aos vestiários do Chase Stadium quando Mehdi Ballouchy, um dos assistentes técnicos do New York City, fez um comentário a ele.

Um vídeo mostra como Messi e Ballouchy conversaram por alguns segundos. O argentino deu mais alguns passos até o vestiário, mas em uma cena incomum, retornou ao auxiliar para apertar seu pescoço.

Ballouchy se virou assustado e Messi fez a ele outro gesto com a mão ao deixar o campo.

O uruguaio Luis Suárez, companheiro de Messi no Inter Miami, também foi multado por não cumprir a mesma norma em uma ação ocorrida durante o intervalo da partida.

O técnico do time de Miami, Javier Mascherano, minimizou o incidente em entrevista coletiva na segunda-feira.

"Às vezes é difícil controlar as emoções no campo", declarou Mascherano. "Acho que a imprensa às vezes quer criar um circo com isto. Em qualquer jogo você pode discutir com o árbitro e os jogadores adversários".

