Vaticano cancela agenda e papa Francisco não presidirá a missa de domingo

O papa Francisco teve a agenda cancelada pelo Vaticano até o final da semana. Internado desde sexta-feira (14/2) para tratar uma infecção respiratória que gerou uma bronquite persistente, o pontífice recebeu recomendação de repouso da equipe médica.

"Devido ao estado de saúde do Santo Padre, a audiência jubilar de sábado 22 de fevereiro está cancelada" e Francisco não poderá presidir a missa de domingo, anunciou a Santa Sé em um comunicado publicado nesta terça-feira (18/2).

Na segunda-feira (17/2) a comunicação do Vaticano afirmou que o papa está estável e sem febre, tendo inclusive trabalhado durante a manhã. Porém, a situação clínica é complexa e demanda atenção.

Desde que foi internado, fiéis têm se reunido na porta do hospital para fazer preces e orações pela recuperação do papa.

Francisco tem 88 anos e assumiu o papado em 2013. Essa é a sexta vez que o pontífice é internado desde que assumiu o comando da igreja católica e quarta vez nos últimos quatro anos.

Papa envia carta para Faculdade Teológica do Triveneto

Mesmo internado, o papa enviou, nesta terça-feira (18/2) uma carta ao decano da Faculdade Teológica do Triveneto, pe. Maurizio Girolami.

O papa celebrou o 20° aniversário de fundação desta instituição e reforçou a importância de preservar a missão da Igreja e difundir a mensagem de Cristo.

"Encorajo toda a família acadêmica a perseverar na colaboração na missão da Igreja, para difundir a mensagem de Cristo no mundo, fiéis à tradição genuína, mas abertos à leitura dos sinais dos tempos. Trata-se de assumir com coragem os novos desafios para levar eficazmente a verdade do Evangelho ao homem contemporâneo. [...] Espero que os professores sejam capazes de ajudar especialmente os jovens a se realizarem com base na verdade, na bondade e na beleza que têm sua fonte em Deus", afirma o papa.