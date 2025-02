Chinês fica ‘ilhado’ em rodovia após recusar mais de R$ 1 milhão

Um morador de Jinxi, na China, ficou "ilhado" em uma rodovia após não aceitar uma proposta do governo.

Huang Ping vive isoladamente em sua propriedade, localizada em meio às pistas barulhentas de um trecho em obras.

Seu estilo de vida atual é consequência da recusa de 178,2 mil libras esterlinas (R$ 1,3 milhão, na cotação atual) para deixar a casa em prol de um projeto rodoviário. Depois da negociação, o governo alterou a planta para inserir um desvio de ambos os lados da moradia de Ping.

Chinês ‘ilhado’ em rodovia viraliza nas redes sociais Reprodução/X

“Se eu pudesse voltar no tempo, concordaria com as condições de demolição que eles ofereceram. Me arrependo um pouco”, disse o homem.

Devido à sua rotina de trabalho, ele sai todos os dias do local para levar o neto ao centro da cidade para conseguir realizar suas tarefas longe da poluição sonora.

Em entrevista ao portal The Sun, Ping contou que, além do constante acúmulo de poeira, as paredes de sua casa chegam a tremer durante a construção. Ele se preocupa que os ruídos da pista fiquem ainda mais fortes.

Com a repercussão do caso, os moradores locais até apelidaram o senhor de “o dono da casa de pregos mais forte da China". Atualmente, o espaço é praticamente um ponto turístico, já que muitas pessoas, atraídas pelo incomum, param na rodovia para tirar fotos.

