Presidente chinês recebe líderes empresariais, incluindo Jack Ma da Alibaba

O presidente chinês, Xi Jinping, teve uma reunião com líderes empresariais nesta segunda-feira, incluindo Jack Ma, o cofundador da gigante do comércio eletrônico Alibaba, informou a imprensa estatal.

Um vídeo exibido pela televisão estatal CCTV mostrou Ma aplaudindo de pé quando Xi entrou no Grande Salão do Povo em Pequim.

Outros participantes foram os fundadores da Huawei, Ren Zhengfei, e da gigante dos veículos elétricos BYD, Wang Chuanfu.

Desde que assumiu o poder há mais de uma década, Xi tem procurado fortalecer as empresas estatais chinesas e alertado contra a expansão "desordenada" do setor privado.

Na semana passada, circularam notícias de que o presidente se encontraria com figuras de destaque do setor privado, no momento em que o país enfrenta a desaceleração de sua economia, afetada por uma crise imobiliária, o nível reduzido de consumo e a taxa elevada de desemprego entre os jovens.

As imagens da CCTV mostraram Xi, Ren e Wang falando no encontro, mas não foram divulgados áudios ou detalhes sobre o que conversaram na reunião.

Ma, um ex-professor de inglês, fundou a Alibaba em 1999 e a transformou em uma das empresas privadas mais reconhecidas e dominantes da China.

Ele já teve uma grande presença no noticiário, mas nos últimos anos reduziu as aparições públicas, em particular depois que as autoridades cancelaram em 2020 o IPO (oferta pública inicial) do Ant Group, uma subsidiária da Alibaba, após um discurso de Ma em que ele criticava os reguladores.

Ma não atua mais como executivo da Alibaba, mas analistas acreditam que ainda é um acionista importante da empresa, cujo valor aumentou mais de 40% desde o início do ano.

