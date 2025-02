Quem é o fiel escudeiro do papa Francisco para cuidados de saúde?

O papa Francisco, de 88 anos, conta com um fiel escudeiro para seus cuidados de saúde: o enfermeiro Massimiliano Strappetti, de 53 anos. Nomeado "assistente médico pessoal" do pontífice, Strappetti ganhou destaque por ajudar Francisco durante a cirurgia de diverticulite em 2021.

Quem é Massimiliano Strappetti

Strappetti é um profissional experiente, com mais de 30 anos de atuação no Vaticano. Antes de se tornar o assistente médico pessoal do papa, ele coordenava a equipe de enfermagem da diretoria de saúde e higiene do Vaticano.

Sua carreira começou no hospital Gemelli, em Roma, onde atuou na ala de reanimação. Para o papa, Strappetti representa a importância dos enfermeiros, profissionais que estão mais próximos dos pacientes. Francisco já elogiou publicamente a categoria, especialmente depois da pandemia de Covid-19.

O enfermeiro também é conhecido por seu trabalho humanitário ao lado do cardeal Konrad Krajewski, ajudando sem-tetos na região de Roma.

O papa chegou a brincar que foi o enfermeiro quem salvou sua vida ao convencê-lo a não adiar a cirurgia de diverticulite

Saúde do papa Francisco

Aos 88 anos, o papa enfrenta diversos problemas de saúde, incluindo bronquite, dores no joelho e dificuldades respiratórias. Nesta sexta-feira (14/2), ele foi hospitalizado no Policlinico Agostino Gemelli, em Roma, para realizar exames e continuar o tratamento da bronquite que o afeta desde o início de fevereiro.

O pontífice teve que cancelar compromissos nos próximos dias, incluindo uma audiência no sábado (15/2) e um encontro com artistas na segunda-feira (17/2). Um cardeal substituirá Francisco na missa de domingo.

Francisco já passou por várias internações nos últimos anos. Em 2021, foi submetido a uma cirurgia no cólon devido a um estreitamento causado por diverticulite. O papa também sofre com dores crônicas no joelho, que o obrigam a usar cadeira de rodas, bengala ou andador em algumas ocasiões.

Apesar dos desafios, Francisco mantém uma agenda intensa e já declarou que, se a saúde impedir seu trabalho, considerará a possibilidade de renúncia, seguindo o exemplo de Bento 16.