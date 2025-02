Ministérios sul-coreanos bloqueiam acesso ao DeepSeek em seus computadores

Os ministérios de Defesa e Comércio da Coreia do Sul bloquearam, nesta quinta-feira (6), o acesso em seus computadores ao aplicativo chinês de inteligência artificial DeepSeek, após pedido do órgão de vigilância de dados para que a empresa esclareça como utiliza as informações dos usuários.

"Foram implementadas medidas de bloqueio para o DeepSeek especificamente para computadores conectadas à internet utilizados para o trabalho militar", informou a pasta de Defesa em mensagem de texto enviada à AFP.

Por sua vez, o Ministério do Comércio indicou que o DeepSeek foi bloqueado "temporariamente" pois a companhia responsável pelo aplicativo "não respondeu ao pedido da Comissão de Proteção da Informação".

O DeepSeek lançou em janeiro seu robô conversacional R1 e garantiu que ele tem a mesma capacidade que os modelos americanos de inteligência artificial, por uma fração de seu custo.

Mas a Coreia do Sul e outros países como França e Itália questionaram o gerenciamento de dados da empresa chinesa e apresentaram pedidos de informação a respeito.

Por sua vez, o ministro de Ciências da Austrália, Ed Husic, levantou preocupações sobre os serviços de inteligência artificial da companhia e pediu aos usuários quem pensem bem antes de fazer o download do aplicativo.

O DeepSeek disse que utiliza os semicondutores menos avançados H800 em sua plataforma de inteligência artificial.

