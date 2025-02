Vídeo: esquiador é arrastado por avalanche e final surpreende

Um esquiador alemão, de 50 anos, foi resgatado após ter sido submergido por um avalanche em Mont Blanc, na França – ponto mais alto do continente europeu e um dos principais destinos dos praticantes da modalidade. O acidente, que ocorreu na sexta-feira (31/1), foi filmado e postado por um homem que estava próximo ao local.

A gravação, compartilhada pelo perfil @leoloux, mostra o momento em que o esportista desce a montanha, mas subitamente é puxando para dentro de um monte de neve. Ele relatou que a vítima foi localizada fora da neve e consciente, e que o mesmo teria sobrevivido graças ao equipamento de segurança: “O uso do airbag foi uma graça salvadora no caso dele." O ‘airbag’ é uma espécie de mochila que funciona como proteção no caso de avalanches.

Além disso, o dono do perfil declara não ser profissional para compreender os possíveis erros cometidos pelo acidentado, mas ressalta a importância de ter atenção quanto à segurança.

Segundo o jornal britânico "Daily Mail", o esquiador estava em uma área conhecida como Colle del Gigante, mas em um local fora da pista destinada à prática esportiva. Uma ambulância da área prestou socorro e conduziu a vítima da avalanche a um hospital próximo, que informou que ele não sofreu ferimentos severos.

O acidente ocorreu alguns dias após duas tragédias que aconteceram em Val-Cenis e Haute-Savoie – que também são estações de esqui, localizadas na França –, quando cinco esquiadores morreram.

