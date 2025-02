Atletas brasileiros batem recorde mundial de wingsuit

Um novo marco histórico foi alcançado no mundo do wingsuit: o primeiro Recorde Mundial de Formação Vertical com 38 participantes (38 Way). O evento, realizado em Skydive Perris, na Califórnia (EUA), reuniu atletas de diferentes países em uma jornada que desafiou os limites do esporte e a habilidade técnica dos participantes.

Os brasileiros Flávio Jordão, Cássio Nunes e Neto Lins, integrantes do time Fly Brothers, fizeram parte desta conquista. O convite para integrar o evento foi feito pela organizadora Marie Clark.

Para a realização do recorde, foram necessários dois aviões Twin Otter voando em ala, fornecendo a logística perfeita para permitir o alinhamento e a formação dos wingsuiters. Após 13 saltos distribuídos em três dias, o recorde foi estabelecido no último salto do terceiro dia. Nomes conhecidos do esporte, como Val Sobel, Will Kito e Marie Jark, estiveram presentes na conquista coletiva.

“Participar de um recorde mundial é algo único. Envolve muita coisa como escrever o nome do Brasil na história do esporte, representar nosso país é único, e para a vida. Muito treino, dedicação, gasto financeiro, tempo e tantas outras coisas até nos tornarmos hábeis e merecedores de estarmos lá, depois vem a pressão, o estresse de não poder errar, as dificuldades com o clima frio, cansaço físico pela viagem, imprevistos, mas o momento que o recorde vem é simplesmente único”, explicou o atleta Cássio Nunes.

Flávio Jordão compartilhou sua emoção: “Sempre admirei recordes porque eles trazem aprendizado e evolução técnica dentro do wingsuit. Conquistar este marco junto ao time e amigos foi irado! Este novo formato de formação vertical é uma tendência que exige muito mais dos atletas e torna o voo ainda mais divertido e desafiador”.

Neto Lins descreveu a experiência como desafiadora e gratificante: “Adicionar objetivos complexos e encaixar tudo num curto período durante o salto é uma tarefa desafiadora — mas é justamente isso que torna a conquista tão especial. Este recorde é o resultado de um grupo bem treinado que superou limites para alcançar um objetivo comum”.

O papel essencial da produção e registro

Além dos atletas, o fotógrafo e videomaker Binho Bevenuti desempenhou um papel fundamental ao registrar cada momento deste evento histórico. Ele revelou que está produzindo um documentário para destacar não apenas a conquista do recorde, mas também a paixão que une os praticantes de wingsuit. A equipe de produção contou ainda com a dedicação de Keyla, parte da equipe do Fly Brothers, cuja organização foi crucial para o sucesso do evento.

Com atletas representando quatro países, o evento evidenciou a união e a colaboração que caracterizam o wingsuit. Esta conquista histórica não apenas celebra a habilidade técnica dos participantes, mas também reforça o crescimento do esporte no cenário global.

Website: https://www.instagram.com/flybrotherswingsuit/