Temporada de neve

Enquanto aqui faz calor, lá no Hemisfério Norte a neve atrai turistas para a temporada de esqui. Pensando nisso, a Ferragamo apresenta uma seleção luxuosa de bolsas, calçados e acessórios para quem está com viagem marcada para destinos mais gelados. A bolsa de camurça Hug ganha detalhes em lã de ovelha Merino e sua versão mini, toda nessa mesma lã, de alta qualidade, tem acabamentos em couro de bezerro. Também levam mais estilo para as aventuras na neve a bolsa de viagem em lona personalizada com monograma Ferragamo e a mochila em couro de bezerro com o icônico padrão Gancini. Para aquecer os pés, as sapatilhas inspiradas em um modelo criado para Audrey Hepburn na década de 1950, em pele de cordeiro, e as botas de couro de bezerro com monograma Ferragamo e fivela Gancini, com solado robusto e ultraleve, remetendo a design que remonta a 1938. Cachecóis quentes e felpudos em lã e alpaca, decorados com o logotipo Venna, completam a seleção de itens da marca para os dias frios.

Moda e tecnologia

Estilo, performance e funcionalidade, tudo junto em uma única peça. É o que promete a nova linha de leggings da marca esportiva da Riachuelo, BodyWork. O lançamento incorpora a Emana®, poliamida de alta tecnologia da Rhodia, desenvolvida por pesquisadores brasileiros e patenteada mundialmente, que reduz a fadiga muscular, melhora a elasticidade da pele e contribui para a diminuição dos sinais de celulite. Graças aos minerais inseridos no DNA do fio, o Emana® absorve o calor do corpo humano e emite raios infravermelhos longos de volta para a pele, estimulando a microcirculação sanguínea. A novidade reforça o propósito da BodyWork de ajudar a melhorar a performance esportiva e oferecer benefícios além do treino, sem abrir mão da estética e do conforto.

Longa duração

Milão é a cidade que inspira a nova coleção do batom de longa duração da Kiko Milano Unlimited Double Touch. Um dos best-sellers da marca italiana de maquiagem e skincare, o produto acaba de ser disponibilizado em seis novos tons: Move&Mauve, Alluring Game, Night Vibes, Dusk Gleams, Starry Groove e Irresistible Seduction. A edição limitada, que buscou referências nos mais icônicos pontos de Milão, conhecida por ser um centro de arte, cultura, beleza e moda, nasceu de uma parceria com a atriz norte-americana e embaixadora da marca Emma Roberts. Primeiramente, aplica-se o batom cremoso com acabamento intenso e luminoso. Na sequência, você pode cobrir os lábios com o gloss de longa duração, que garante a maquiagem intacta por até 16 horas.