Mulher que vive em hospital abandonado encontra ‘corredor assustador’

Por mais bizarra que a situação possa parecer, morar em um hospital abandonado é a realidade da britânica Aisha Barrat. Desde que se mudou para o novo lar, passou a compartilhar sua rotina inusitada como guardiã do imóvel em seu perfil do Tik Tok, que tem atraído muitos seguidores curiosos com seu estilo de vida peculiar. Apesar de incomum, essa foi a forma que encontrou de evitar gastos altos com o aluguel. Segundo ela, o aluguel do hospital é barato, e a localização, boa.

Ao atender o pedido de um seguidor, em um de seus vídeos mais recentes, ela realiza uma visita ao necrotério, e o que ela encontrou foi algo assustador: um corredor sombrio, avisos de “não ultrapasse” e cadeados nas portas. A postagem já ultrapassa 800 mil visualizações.

"Este é o necrotério. As pessoas me perguntam sobre isso o tempo todo. Como você pode ver, eles têm estes [cadeados]", explica.

Aisha explora o corredor desconhecido e se depara com um painel de madeira bloqueando a entrada da área. No local, um cartaz aumenta o clima de suspense: "Nenhuma pessoa não autorizada é permitida além deste ponto".

"É assustador demais para mim. Mas as pessoas sempre perguntam: 'Onde fica o necrotério?'. Acho que finalmente o encontrei. Não me peça para ir lá de novo. Não quero ser possuída", disse após visitar o local que costumava abrigar cadáveres.

Em outras postagens, a britânica revela tentar avançar pelo corredor, mas não obtém sucesso. E, mesmo com os pedidos dos internautas para que ela ultrapasse o limite, ela respeita os cadeados.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata