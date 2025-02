Kendrick Lamar vence Grammy de Gravação do Ano com 'Not Like Us'

Kendrick Lamar venceu o Grammy de Gravação do Ano por "Not Like Us" no domingo em Los Angeles, um dos prêmios mais cobiçados da indústria musical.

O hit que virou hino do rap superou músicas dos Beatles, Beyoncé, Sabrina Carpenter, Charli XCX, Billie Eilish, Chappell Roan e Taylor Swift na prestigiosa categoria.

"Não tenho palavras para agradecer", disse Lamar ao receber o gramofone de Miley Cyrus.

Em seu discurso, o renomado rapper fez uma homenagem às comunidades da periferia de Los Angeles reduzidas a cinzas por incêndios florestais.

"Vamos dedicar este à cidade", disse Lamar, que começou a listar bairros em Los Angeles.

"Compton, Watts, Long Beach, Inglewood, Hollywood, o Vale (...) Esses lugares eu visitei desde o ensino médio, sabe? Mas o mais importante, às pessoas e às famílias", listou Lamar.

"Not Like Us", lançado em maio de 2024, tornou-se onipresente, impossível de ignorar.

A melodia cativante e o refrão simples levaram os críticos a proclamar Lamar vencedor entre músicos cujas letras levantam temas delicados, como abuso doméstico e má conduta sexual.

"Not Like Us" disparou para o topo das paradas e rapidamente se tornou um marco do rap da Costa Oeste.

Lamar chegou à 67ª edição do Grammy com sete indicações.

Embora o músico já tivesse 17 gramofones em seu nome, nunca havia conquistado o prêmio de Gravação do Ano.

Suas composições já lhe renderam um Prêmio Pulitzer, e seus arranjos musicais fizeram dele um dos raros artistas que alcançam sucesso comercial sem precisar lançar álbum após álbum.

