Vini Jr. afirma querer continuar no Real Madrid por "muitos anos"

Vinicius Junior afirmou que quer continuar no Real Madrid por "muitos anos", em meio a rumores sobre uma eventual transferência para a Arábia Saudita, em uma entrevista que foi ao ar nesta sexta-feira (31) na Real Madrid TV.

A imprensa espanhola afirmou que Vini Jr. recebeu uma proposta colossal para assinar por um clube saudita no início desta temporada, um rumor que o atacante da Seleção precisou desmentir.

"Depois de sete temporada e aos 24 anos, é muito importante para mim e para minha família poder seguir fazendo história aqui. Tomara que eu possa continuar com a equipe por muitos anos", afirmou à TV do clube.

Vini marcou recentemente seu 100º gol com a camisa do Real Madrid. Com dois títulos da Liga dos Campeões no currículo, o atacante começa a construir um lugar de destaque na história do clube merengue.

"Cheguei aqui criança, com 18 anos e muitos sonhos. Não imaginava marcar tanto gols em tão pouco tempo. Entrar para a história do clube é muito difícil porque muitos jogadores e lendas passaram aqui, que marcaram tantos gols e ganharam tanto. Estar ao lado deles é importante e eu sonhava com isso", explicou.

O atual campeão espanhol e europeu terá Vini Jr. de volta no sábado para o duelo fora de casa contra o Espanyol pelo Campeonato Espanhol, após o brasileiro cumprir uma suspensão de dois jogos por causa de um cartão vermelho.

imm/ea/ned/dr/cl/am