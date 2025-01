Presidente interino da Síria promete 'conferência de diálogo nacional'

O presidente interino da Síria, Ahmed al Sharaa, prometeu nesta quinta-feira (30) organizar uma "conferência de diálogo nacional" no país, em seu primeiro discurso à nação pronunciado após a queda de Bashar al Assad, há quase dois meses.

Sharaa foi nomeado na véspera presidente interino, por um período indeterminado. O político liderou a coalizão de grupos rebeldes islamistas que derrubou o presidente sírio em dezembro, e foi encarregado de formar "um conselho legislativo provisório".

"Anunciaremos nos próximos dias um comitê encarregado de preparar a conferência de diálogo nacional, para ouvir os diferentes pontos de vista sobre o nosso futuro programa político", disse Sharaa em um discurso pré-gravado, transmitido por vários canais de TV.

Segundo o líder interino, entre suas prioridades estão a preservação "da paz civil" e da união nacional sob "uma só autoridade", em um país fragmentado por 13 anos de guerra.

Após a dissolução do Parlamento, ocorrida ontem, "um conselho legislativo" provisório deve ser formado, após o qual será feita "uma declaração constitucional" que servirá de "referência legal" durante o período de transição. A Constituição foi suspensa ontem.

"Ontem foi confiada a mim a responsabilidade pelo país, após consultas intensas com especialistas legais, para garantir um processo político em conformidade com as normas legais, de forma que se obtenha a legitimidade necessária", ressaltou o chefe de Estado.

Em uma Síria fragmentada por anos de guerra civil, as novas autoridades multiplicam as ações para tranquilizar as minorias. Sharaa se reuniu hoje em Damasco com o emir do Catar, Tamim bin Hamad al Thani.

