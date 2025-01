Indicado por Trump para chefiar FBI tenta superar primeiro obstáculo

O indicado do presidente Donald Trump para liderar a polícia federal dos Estados Unidos, mais conhecida como FBI, enfrentará um interrogatório cáustico nesta quinta-feira (30) perante um comitê de confirmação do Senado.

Nos Estados Unidos, a Constituição exige que as nomeações de ministros e outros altos funcionários sejam confirmadas por votação no Senado, após uma audiência na comissão responsável pelo cargo.

Os congressistas democratas interrogarão Kash Patel, de 44 anos, sobre algumas de suas posições controversas, desde a promoção de teorias da conspiração até sua defesa dos apoiadores de Trump que atacaram o Capitólio.

O ex-promotor federal é um fervoroso partidário de Donald Trump, a quem ele defende com unhas e dentes contra o que ele chama de "Estado na sombra", funcionários do governo que supostamente agem nos bastidores contra o republicano. Ele até escreveu um livro sobre o assunto.

Os republicanos são maioria no comitê que o interrogará nesta quinta-feira e logicamente recomendarão que o Senado dê sua aprovação.

No entanto, embora os republicanos controlem esta câmara com 53 cadeiras contra 47 dos democratas, eles precisaram do voto do vice-presidente, J.D. Vance, para desempatar uma votação sobre Pete Hegseth para secretário do Pentágono.

- "Nem experiência nem caráter" -

Segundo a imprensa americana, pelo menos vinte ex-policiais e agentes de segurança republicanos escreveram aos senadores do seu partido pedindo-lhes que não votassem na nomeação de Patel por considerarem que ele não tem "nem a experiência nem o caráter" necessários para o cargo.

Dick Durbin, um senador democrata que é membro do comitê que o interroga, disse que recentemente saiu de uma entrevista com ele com "sérias preocupações sobre suas aptidões".

Ele é acusado de defender o movimento conspiratório de extrema direita QAnon, que a polícia federal considera capaz de incitar a violência. Entre outras coisas, ele afirmou que esse movimento, que se baseia na ideia de que Donald Trump trava uma guerra secreta contra uma rede global de pedófilos adoradores de Satanás, tem "muitos aspectos bons".

Natural de Nova York, Kash Patel é filho de imigrantes indianos e ocupou vários cargos importantes no primeiro governo de Trump (2017-2021), entre eles o de diretor de contraterrorismo no Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca.

Este homem, que goza de uma aura especial na esfera trumpista, substituiria Christopher Wray à frente do FBI e seus 38.000 funcionários.

Este último havia sido nomeado por Trump durante seu primeiro mandato, mas suas relações se deterioraram e o funcionário anunciou sua renúncia algumas semanas antes da posse do bilionário republicano, quando seu mandato terminaria em 2027.

cl/bpe/cyb/erl/nn/aa/yr