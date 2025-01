Paulo Fonseca será o novo técnico do Lyon, diz John Textor à AFP

O português Paulo Fonseca será o próximo treinador do Lyon, substituindo Pierre Sage, demitido na segunda-feira, anunciou o presidente do clube francês, John Textor, em entrevista à AFP nesta terça-feira (28).

"A não ser que haja imprevistos, sim, Paulo será o nosso próximo treinador. Há algumas pequenas coisas a resolver com seu clube anterior (AC Milan), mas está avançando rápido e esperamos vê-lo esta semana" em Lyon, declarou o empresário americano.

Paulo Fonseca, de 51 anos, foi demitido no dia 30 de dezembro pelo Milan, ao qual chegou no início da temporada depois de ter treinado o francês Lille (2022-2024).

Portanto, Fonseca ainda não estará no banco do Lyon na quinta-feira para o jogo da Liga Europa contra o búlgaro Ludogorets, "mas pelo menos estará no estádio", anunciou o presidente do Lyon.

"Este ano jogamos relativamente mal em relação ao nosso potencial", avaliou Textor. "Precisamos de preparação, de perseverança e de mais experiência", destacou o dirigente ao comemorar a iminente chegada de Paulo Fonseca.

Pierre Sage, de 45 anos, havia chegado ao Lyon há pouco mais de um ano.

Ele acabou pagando por um início de 2025 difícil, com apenas uma vitória em janeiro, contra o Montpellier (1-0).

Neste mês, o Lyon perdeu por 2 a 1 na visita ao Brest e, o pior de tudo, foi eliminado nas oitavas de final da Copa da França pelo Bourgoin-Jallieu, time modesto da quinta divisão.

Antes do empate de domingo em Nantes, os 'lyonnais' vinham de outros dois empates decepcionantes, ambos por 0 a 0, contra Toulouse e Fenerbahçe.

