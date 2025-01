PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

PRINCIPAL NOTÍCIA

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: Vaticano publica sua doutrina sobre IA

VATICANO:

Vaticano publica doutrina sobre IA, uma oportunidade que repressenta 'desafios éticos'

O Vaticano publicou, nesta terça-feira (28), sua doutrina sobre inteligência artificial (IA), um instrumento que, segundo a Santa Sé, oferece oportunidades, mas também acarreta grandes "desafios éticos" para a humanidade.

==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

SANTIAGO:

Aumento do crime organizado muda os costumes no Chile

Muros com arame farpado, joias com botões de pânico, carros blindados e vestígios de sangue nas ruas. O Chile enfrenta um aumento do crime organizado que prejudicou sua reputação como um dos últimos países seguros da América Latina.

(Chile crime, 630 palavras, já transmitida)

LA PAZ:

Dólares em miniatura: bolivianos recorrem à divindade aimará contra um 2025 sombrio

"Dólar, dólar, dólar, dólar!". O grito ecoa na Feira Alasita, o famoso mercado de miniaturas de La Paz, que conta com a presença de milhares de bolivianos ansiosos para comprar um talismã contra a seca de dólares e combustível que vêm sofrendo há meses.

(Bolívia política economia, 470 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

BELGRADO:

Primeiro-ministro da Sérvia renuncia após três meses de protestos anticorrupção

O primeiro-ministro da Sérvia, Milos Vucevic, anunciou nesta terça-feira (28) sua renúncia após quase três meses de protestos nas ruas, que começaram devido ao desabamento de uma estação ferroviária na cidade de Novi Sad que deixou 15 mortos, em meio a acusações de corrupção.

(Sérvia protestos política, 480 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

DAMASCO:

Literatura proibida sai da clandestinidade nas livrarias de Damasco

Romances que relatam a provação de prisioneiros políticos convivem com textos de teologia islâmica radical: a literatura clandestina que costumava ser comercializada às escondidas é exibida livremente nas livrarias de Damasco.

(Síria conflito direitos imprensa literatura, 600 palavras, já transmitida)

-- ÁFRICA

GOMA:

Ofensiva rebelde ameaça cidade congolesa de Goma em meio a temores de escassez

Disparos continuam sendo ouvidos nesta terça-feira (28) em Goma, cidade no leste da República Democrática do Congo (RDC), atolada em combates entre o exército congolês e os rebeldes do M23, aliados de Ruanda.

(RDCongo UE conflito Angola diplomacia Malawi Ruanda ONU ÁfricadoSul, 570 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

NOVA YORK:

Para fabricantes 100% 'made in USA', as tarifas alfandegárias não mudam muita coisa

À frente de pequenas empresas que fabricam e adquirem produtos inteiramente nos Estados Unidos, alguns empresários aprenderam a lidar com a globalização e não estão esperando milagres das eventuais tarifas de Donald Trump.

(EUA globalização Canadá tarifas China governo T-MEC comércio México taxas, 580 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

PARIS:

Noite de calculadoras na Champions, com Manchester City e PSG em risco

A versão renovada da Liga dos Campeões chega à sua oitava e última rodada nesta quarta-feira (29), com uma noite que promete emoções fortes: 18 jogos simultâneos (a partir das 17h, no horário de Brasília) e grandes como Manchester City e Paris Saint-Germain correndo risco de eliminação.

(Fbl Liga Campeões UEFA, 690 palavras, já transmitida)

