Petróleo cai influenciado por Wall Street

Os preços do petróleo caíram nesta segunda-feira (27) em um mercado cauteloso, devido a uma queda brusca na bolsa de valores causada por perdas no setor de inteligência artificial (IA).

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em março recuou 1,81%, ficando em 77,08 dólares.

Enquanto isso, o West Texas Intermediate para a mesma data de entrega perdeu 2,00%, chegando a 73,17 dólares.

"Não há nenhum problema realmente específico com o petróleo bruto neste caso", resumiu à AFP Robert Yawger, da Mizuho USA, para quem a queda do dia se deve principalmente a uma aversão geral ao risco.

Segundo este analista, os operadores preferiram a prudência em um momento em que Wall Street foi abalada por ventos de pânico no setor de IA.

O surgimento da start-up chinesa DeepSeek, que apresentou um modelo de IA de baixo custo, colocou em dúvida as altas valorizações das empresas americanas do setor.

A empresa chinesa afirma que seu modelo funciona com microchips de capacidade reduzida.

"O petróleo sempre é afetado quando os mercados de ações se deterioram", explicou Ole Hvalbye, analista da SEB.

Dados negativos de atividade manufatureira na China, com uma queda acentuada em janeiro após três meses de aumento, também pressionaram os preços do petróleo para baixo.

