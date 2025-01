Atlético de Madrid sente cansaço e fica no empate com Villarreal

Quatro dias depois de vencer o Bayer Leverkusen (2-1) na Liga dos Campeões com um homem a menos, o Atlético de Madrid pagou neste sábado (25) diante do Villarreal (1-1), a conta pelo esforço, num segundo revés consecutivo na LaLiga que tira a pressão sobre o líder Real Madrid.

Atrás no placar no Metropolitano aos 29 minutos, após um pênalti marcado e convertido pelo experiente atacante Gerard Moreno, os jogadores comandados pelo técnico Diego Simeone empataram graças ao gol do lateral brasileiro Samuel Lino (57').

Mas nem a entrada em campo do astro francês Antoine Griezmann nem as várias chances dos 'colchoneros' na reta final da partida puderam mudar o panorama.

O Atlético (2º, 45 pontos) dá assim ao rival e vizinho Real Madrid (1º, 46 pontos) a oportunidade de abrir vantagem na liderança do campeonato espanhol em caso de vitória na visita ao Valladolid neste sábado, e poderá ver o Barcelona e o Athletic Bilbao se aproximarem ficando três pontos atrás se vencerem Valencia e Leganés, respectivamente, no domingo.

O ponto, embora meritório, pode se tornar escasso para o 'Submarino Amarelo' que ainda está a cinco pontos da zona de classificação para a Liga dos Campeões, que no momento é fechada pelos catalães e pelos bascos.

Horas antes, o congolês Cedric Bakambú, ex-atacante do Villarreal, deu os três pontos (1-0) ao Betis de Manuel Pellegrini (9º) na vitória fora de casa sobre o Mallrca (6º).

E também neste sábado, o Sevilla (11º) empatou em casa com o Espanyol (1-1), que segue na luta para não ser rebaixado.

--- Jogos da 21ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Las Palmas - Osasuna 1 - 1

- Sábado:

Mallorca - Betis 0 - 1

Atlético de Madrid - Villarreal 1 - 1

Sevilla - Espanyol 1 - 1

Valladolid - Real Madrid

- Domingo:

(10h00) Rayo Vallecano - Girona

(12h15) Real Sociedad - Getafe

(14h30) Athletic Bilbao - Leganés

(17h00) Barcelona - Valencia

- Segunda-feira:

(17h00) Alavés - Celta Vigo

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 46 20 14 4 2 47 20 27

2. Atlético de Madrid 45 21 13 6 2 35 14 21

3. Barcelona 39 20 12 3 5 52 23 29

4. Athletic Bilbao 39 20 11 6 3 31 18 13

5. Villarreal 34 21 9 7 5 39 32 7

6. Mallorca 30 21 9 3 9 19 26 -7

7. Real Sociedad 28 20 8 4 8 17 14 3

8. Girona 28 20 8 4 8 28 27 1

9. Betis 28 21 7 7 7 23 26 -3

10. Osasuna 27 21 6 9 6 25 30 -5

11. Sevilla 27 21 7 6 8 24 30 -6

12. Rayo Vallecano 26 20 6 8 6 23 23 0

13. Celta Vigo 24 20 7 3 10 29 32 -3

14. Las Palmas 23 21 6 5 10 26 34 -8

15. Leganés 22 20 5 7 8 19 29 -10

16. Getafe 20 20 4 8 8 14 17 -3

17. Alavés 20 20 5 5 10 24 32 -8

18. Espanyol 20 21 5 5 11 20 33 -13

19. Valencia 16 20 3 7 10 19 29 -10

20. Valladolid 15 20 4 3 13 14 39 -25

./bds/ati/iga/dr/aam