Turquia prende 14 pessoas em investigação sobre incêndio de hotel em estação de esqui

Quatorze pessoas foram detidas na Turquia no âmbito de uma investigação criminal sobre o incêndio em um hotel de uma estação de esqui que deixou 78 mortos, informou, nesta sexta-feira (24), a agência estatal Anadolu.

Oito dos detidos foram levados para depor no Ministério Público, segundo a mesma fonte.

O incêndio do hotel de luxo Grand Kartal, na estação de esqui de Kartalkaya, localizada no centro do país, ocorreu na terça-feira. A imprensa revelou que o prédio de 12 andares não possuía sistemas de alerta e segurança adequados.

A investigação aponta para os responsáveis pelo hotel, os serviços de emergência e a administração de Bolu, capital provincial da qual a estação de esqui depende.

O proprietário do hotel de luxo e seu genro foram presos nesta sexta, segundo a Anadolu. Entre os demais detidos estão o vice-prefeito de Bolu, o subchefe dos bombeiros, o chef de cozinha do hotel, o eletricista e um arquiteto, conforme noticiado pela mídia turca.

Os sobreviventes e os especialistas que chegaram ao local da tragédia denunciaram a ausência de um sistema de alarme, detectores de fumaça, aspersores automáticos, escadas seguras e acessos adequados para os bombeiros.

De acordo com o ministro do Interior, Ali Yerlikaya, 238 hóspedes, a maioria de famílias com crianças, estavam no hotel quando o incêndio começou, no meio da noite, em plena temporada de férias escolares de inverno.

ach/ial/pc/es/jb/am