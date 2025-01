O Real Madrid deu um passo importante rumo à próxima fase da Liga dos Campeões, ao golear o Salzburg (5-1) com quatro gols brasileiros, nesta quarta-feira (22) no Bernabéu, pela sétima e penúltima rodada da competição.

O clube 'merengue' subiu para 16º na tabela, com 12 pontos, dois a mais que o Stuttgart, que está em vigésimo quarto (a posição que garante a última vaga para a fase de mata-mata).

Nas duas aparições de Rodrygo (23' e 34'), as únicas pela sua equipe no primeiro tempo, o Real Madrid encaminhou a vitória que foi completada pelo francês Kylian Mbappé no início da segunda etapa (48'), após um erro do goleiro alemão Janis Blaswich, e Vinícius Júnior (55' e 77'). O dinamarquês Mads Bidstrup descontou para o time austríaco na reta final (85').

O Salzburg começou movimentando bem a bola, pressionando na frente e chegando com perigo à área adversária. Precisamente, a primeira oportunidade partiu do israelense Oscar Gloukh, que finalizou com um chute cruzado na direção da baliza defendida pelo belga Thibault Cortois.

- Dobradinhas brasileiras -

Na metade do primeiro tempo, o primeiro chute a gol do Real Madrid encontrou o fundo da rede em uma jogada perfeita, que culminou com um passe de Vinícius para o inglês Jude Bellingham, mas este não conseguiu dominar a bola que acabou chegando até Rodrygo. O brasileiro aproveitou e fez 1 a 0 (23').

Onze minutos depois, em mais uma jogada magistral de Bellingham e Rodrygo, os jogadores do técnico Carlo Ancelotti mostraram a sua eficiência nas finalizações. O britânico tabelou de calcanhar com o brasileiro, que desferiu um disparo com efeito superando Blaswich.

Após o intervalo, Mbappé acabou com qualquer chance de reação do time austríaco graças ao erro monumental do goleiro do Salzburg, que quis driblar o craque francês mas a bola escapou e o atacante do Real Madrid mandou para o gol vazio.

Mas Vini também estava ansioso para deixar sua marca na goleada. O croata Luka Modric, muito atuante durante todo o confronto, viu uma brecha e deu um bom passe para o brasileiro que entrou na área em velocidade, ajeitou e definiu com força.

A partir desse momento, Ancelotti passou a mexer no banco para poupar seus jogadores, inclusive tirando de campo Bellingham, Rodrygo e Mbappé.

- Gol 100 de Vini -

Porém, Vinícius Júnior queria mais. O craque brasileiro recebeu uma assistência do uruguaio Fede Valverde, se livrou da marcação com um drible e definiu com sutileza marcando o quinto gol.

Eufórico, o atacante comemorou seu centésimo gol pelo Real Madrid. "Estou muito feliz por poder chegar aos 100 gols com esta camisa. Um pouco atrás de Ronaldo Nazário. Espero que eu continue marcando gols", declarou o brasileiro ao canal Movistar+ após o apito final.

Vini também falou sobre Mbappé: "Ele chegou para ajudar o time e nós o ajudamos a ser o artilheiro de todos os torneios".

Na próxima semana, o Real Madrid vai visitar o Brest ainda acreditando em suas remotas chances de terminar a fase de liga entre os oito primeiros e se classificar diretamente para as oitavas de final.

Por enquanto, pelo menos, o time espanhol garantiu ao menos sua vaga no playoff.

rsc/mcd/aam/cb