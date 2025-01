Um homem esfaqueou três pessoas em uma estação na região central do Japão nesta quarta-feira (22) e depois fugiu, deixando um morto, informou a imprensa local.

O ataque ocorreu do lado de fora da estação JR Nagano, de acordo com as agências de notícias Kyodo e Jiji. A polícia está procurando o suspeito.

As três vítimas estavam esperando em um ponto de ônibus e o agressor aparentemente as escolheu aleatoriamente, afirmou a Kyodo, citando uma fonte da investigação.

A vítima fatal é um homem de 49 anos. Além disso, duas pessoas na faixa dos 30 anos ficaram feridas.

Nagano, capital da província de mesmo nome, está localizada a cerca de 225 quilômetros a oeste de Tóquio e é um destino popular para praticar esportes de inverno.

