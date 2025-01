A Atalanta goleou o Sturm Graz por 5 a 0 nesta terça-feira (21), um resultado que aproxima a equipe italiana de uma das oito vagas diretas para as oitavas de final da Liga dos Campeões.

Com 14 pontos em sete rodadas disputadas, a 'Dea' sobe provisoriamente para a terceira posição, a quatro do líder Liverpool e a um do Barcelona (2º), que ainda não disputaram seus jogos nesta semana.

O time de Bérgamo abriu o placar com o atacante Mateo Retegui (12'), mas a chuva de gols veio no segundo tempo: Mario Pasalic (58'), Charles De Ketelaere (63'), Ademola Lookman (90') e Marco Brescianini (90'+4) marcaram em menos de 30 minutos para selar a goleada.

A Atalanta, que ocupa a terceira posição no Campeonato Italiano, fechará sua participação na fase de liga da Champions justamente contra o Barcelona, um confronto direto pela classificação para as oitavas sem a necessidade de passar pelo playoff.

Por sua vez, o Sturm Graz, que só somou três pontos até aqui e é o 31º entre 36 equipes, já não tem mais chances de avançar, nem mesmo entre os 24 melhores.

iga/pm/cb/jb