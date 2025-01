O Manchester City anunciou, nesta terça-feira (21), a contratação do zagueiro Vitor Reis, de 19 anos, que estava no Palmeiras.

O jogador assinou contrato até 2029 e faz parte da política do clube inglês de rejuvenescer e fortalecer o setor defensivo, um dos problemas desta temporada por conta das lesões.

Com 22 jogos pelo Palmeiras e convocações para seleções de base, Vitor Reis "é um dos zagueiros mais promissores do mundo", destacou o diretor esportivo do City, Txiki Begiristain.

"Ele tem um excelente jogo com a bola e é forte no jogo aéreo. Tem todas as condições para se tornar um dos melhores", acrescentou o dirigente.

Por sua vez, o brasileiro se mostrou feliz por trabalhar com o técnico Pep Guardiola.

"É tudo o que um jogador jovem quer e sei que ele [Guardiola] é capaz de me ajudar a ser melhor".

Apesar de o Manchester City não ter divulgado o valor da transferência, a imprensa inglesa informou que o clube desembolsou cerca de 35 milhões de euros (aproximadamente R$ 220 milhões, na cotação atual) para contratar o jogador.

jta/chc/mcd/avl/cb/mvv