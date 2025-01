O governo de Israel divulgou a lista dos 33 reféns israelenses que serão libertados pelo Hamas na primeira fase do acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza, que começou neste domingo (19/01) e terá duração de 42 dias. No mesmo período, 737 prisioneiros palestinos também receberão liberdade.

A libertação dos reféns está prevista para ser feita em três pontos na fronteira de Israel com Gaza, onde eles serão tratados por médicos e depois transferidos para hospitais.

