O cineasta americano David Lynch, que teve imensa influência na sétima arte, morreu aos 78 anos, anunciou sua família nesta quinta-feira (16).

Confira a seguir um resumo de cinco obras que marcaram sua carreira.

- "O homem elefante" (1980) -

Com "O homem elefante", seu segundo longa-metragem em preto e branco, Lynch foi aclamado pelo público. Fascinado pela deformidade, o jovem diretor deu vida à história de Joseph Merrick, um britânico do fim do século XIX acometido por uma doença.

O homem, de morfologia monstruosa, se transforma em um espetáculo para todo o país. John Hurt, no papel principal, obteve uma das oito indicações ao Oscar recebidas pelo filme. Anthony Hopkins, também indicado, interpretou o médico Frederick Treves, que simpatiza com seu paciente e cujo diário é a base do filme.

- "Veludo azul" (1986) -

Uma orelha cortada em decomposição sobre a grama, os lábios vermelhos de uma cantora de cabaré interpretada por Isabella Rossellini, um anão sinistro e a inebriante trilha sonora de Angelo Badalamenti; com "Veludo azul", Lynch estabeleceu seu mundo surrealista e foi indicado ao Oscar de melhor diretor em 1987.

Dennis Hopper, no papel de um psicopata, somou mais um ponto à "inquietante estranheza" que Lynch soube criar por trás das fachadas aparentemente tranquilas de uma pequena cidade americana.

- "Twin Peaks" (1990-91) -

Em Twin Peaks, uma pequena cidade cercada de pinheiros gigantes, uma cafeteria e tortas de frutas, a trama gira em torno de um anão vestido de vermelho, telefones que não param de tocar e Laura Palmer, uma colegial cujo corpo é retirado uma manhã de um lago envolto em uma bolsa. Neste ambiente tão 'lynchiano' trabalha o agente Cooper (Kyle MacLachlan), personagem emblemático desta obra do diretor que revolucionou as séries autorais.

Com duas temporadas e 30 episódios, Lynch e Mark Frost conquistaram um séquito de espectadores, ávidos por respostas para um mistério sem solução.

Ele deu continuidade ao experimento com um longa-metragem, "Twin Peaks: os Últimos dias de Laura Palmer" (1992), com David Bowie, e 26 anos depois escreveu a terceira temporada deste fenômeno cultural, um longa de quase 20 horas, com referências a toda a sua filmografia.

- "Coração Selvagem" (1990) -

Nicolas Cage (Sailor) e Laura Dern (Lula) estão loucamente apaixonados, mas a mãe dela persegue o casal. Esta bruxa alcoólatra quer se livrar de Sailor por despeito por seu amor e para neutralizar uma testemunha incômoda da morte suspeita de seu marido. A perseguição até o Texas leva os dois amantes a estranhos encontros em locais não menos insólitos.

Lynch se inspirou no "thriller" obscuro de Barry Gifford, flerta com a comédia e evoca o "Mágico de Oz", Elvis Presley e Chris Isaak, tudo isso para mergulhar em um universo insuportável, que lhe rendeu a Palma de Ouro em Cannes em 1990.

- "Cidade dos Sonhos" (2001) -

Concebido inicialmente como uma série, este filme pungente brinca com as falsas pretensões de Hollywood, seus produtores corrompidos e outros personagens da indústria cinematográfica. Ganhador do prêmio de Cinema de Cannes e do César de Melhor Filme Estrangeiro, "Cidade dos Sonhos" - no original, Mulholland Drive, nome da rodovia que margeia as mansões das estrelas do cinema - segue uma trama rebuscada que leva Rita, uma bela morena acometida pela amnésia (Laura Elena Harring), e Betty, uma ingênua loira aspirante a atriz (Naomi Watts) a se envolverem em um jogo de intrigas.

Juntamente com "Império dos Sonhos" (2006), este filme marcou o fim da carreira de Lynch como diretor - com exceção de "What Did Jack Do?", um curta-metragem exibido em 2020 pela Netflix sobre um macaco acusado de homicídio. A partir de então, ele se dedicou à meditação transcendental e outras formas de expressão artística.

