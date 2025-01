A agência de notícias americana Associated Press fornecerá conteúdos de atualidade à Inteligência Artificial generativa Gemini do Google, anunciou a gigante da tecnologia na quarta-feira.

"A AP fornecerá um fluxo de notícias em tempo real para ajudar a gerar respostas relevantes no aplicativo Gemini", indicou um responsável do Google, Jeffer Zaidi, em um blog.

Não foi revelada a data de implementação dessa nova funcionalidade nem o valor da parceria entre as duas partes.

A AP e o Google já trabalhavam juntos no conteúdo de notícias que aparece no motor de busca do Google.

Embora essas parcerias ainda sejam relativamente raras, alguns meios de comunicação desenvolveram recentemente acordos com participantes de IA generativa para melhorar a relevância das respostas de seus modelos, capazes de produzir todos os tipos de conteúdo com apenas uma solicitação de linguagem natural.

A AFP (Agence France-Presse), uma das principais empresas de notícias globais, e a Mistral, empresa francesa de inteligência artificial, revelaram nesta quinta-feira um acordo que permite que o robô de conversação (chatbot) da startup use os comunicados de imprensa da agência.

A OpenAI, criadora da principal ferramenta ChatGPT, com sede nos EUA, e o veículo de mídia Axios, dos EUA, anunciaram na quarta-feira um acordo de três anos que permitirá que o ChatGPT use os artigos do site para formular respostas.

Em troca, a startup de Sam Altman se comprometeu a financiar a abertura de quatro novas redações da Axios nos EUA, em Pittsburgh (Pensilvânia), Kansas City (Missouri), Boulder (Colorado) e Huntsville (Alabama).

A OpenAI também fechou um acordo com a Associated Press que lhe permite usar os arquivos da agência desde 1985, bem como parcerias com o diário francês Le Monde, o grupo espanhol Prisa Media (El País, As) e o jornal britânico de negócios Financial Times, do grupo News Corp da família Murdoch.

