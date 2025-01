O governo de Cuba confirmou nesta quarta-feira (15) a morte de 13 integrantes das Forças Armadas Revolucionárias que estavam desaparecidos após a explosão registrada há uma semana em um paiol no leste da ilha.

"Oficialmente se declara que os 13 companheiros estão mortos", assinalou o Ministério das Forças Armadas Revolucionárias (Minfar) em comunicado publicado no jornal oficial Granma.

Há uma semana, o Minfar reportou como "desaparecidos" os 13 militares -- dois oficiais, dois suboficiais e nove soldados -- após uma explosão registrada em um depósito de armas e munições de uma unidade militar na comunidade de Melones, na província de Holguín, 730 km a leste de Havana.

"Com base nos trabalhos realizados e nas análises dos especialistas, concluiu-se que o local do acidente é inacessível e consequentemente não há possibilidade de vida no local", acrescenta o comunicado.

A nota também ressalta que, "depois de vários dias de intenso trabalho, foi possível determinar que a provável causa do incidente está associada a uma falha elétrica provocada por um curto-circuito no interior da instalação".

Nem a imprensa oficial nem a televisão cubana ofereceram à época imagens das explosões na unidade militar, mas meios independentes publicaram na internet vídeos e algumas fotos que mostravam uma imensa coluna de fumaça e efetivos da polícia posicionados nas ruas da comunidade de Melones.

rd/dga/rpr